Claudio Amendola e Francesca Neri: la storia di un amore, i figli e l’unione nella malattia

Una delle coppie più iconiche del cinema italiano, Claudio Amendola e Francesca Neri, sembrano essere giunti al capolinea dopo 25 anni d’amore e 12 di matrimonio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i due potrebbero separarsi definitivamente.

Durante l’estate, erano già emerse voci di una possibile separazione, prontamente smentite da Amendola. “Non è assolutamente vero. Non capisco chi possa aver diffuso una notizia simile”, aveva affermato al Corriere della Sera.

Adesso, la coppia torna sotto i riflettori insieme alla dolorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A differenza degli altri due, Amendola e Neri avrebbero già raggiunto un accordo. Il Messaggero riferisce che i documenti per la separazione sarebbero già stati depositati dal giudice. Claudio e Francesca hanno un figlio, Rocco, di 23 anni.

La loro storia d’amore iniziò sul set del film “Mani forti”. Amendola aveva raccontato al Corriere della Sera di essersi innamorato perdutamente e di aver fatto di tutto per conquistare Francesca. Dodici anni fa, si sposarono in gran segreto a New York, mantenendo sempre una certa riservatezza sulla loro vita privata.

Amendola aveva parlato apertamente a Verissimo della malattia che aveva colpito Francesca, costringendola a stare lontana dai set per un po’. L’attore era stato al fianco della moglie durante i momenti più difficili, come lei stessa aveva raccontato a Oggi: “Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”. La notizia della separazione, tuttavia, non è stata ancora confermata dai diretti interessati.