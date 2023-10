Claudio Cecchetto ha due figli, ecco chi sono

Claudio Cecchetto, il celebre disc jockey, produttore musicale, conduttore radiofonico e televisivo, è un volto noto in Italia. Oggi, martedì 16 maggio, sarà l’ospite speciale del popolare talk show pomeridiano “Oggi è un altro giorno,” condotto da Serena Bortone. In questo articolo, esploreremo un po’ di più sulla sua vita familiare e sui suoi figli.

Chi Sono i Figli di Claudio Cecchetto?

Claudio Cecchetto è felicemente sposato dal 1992 con Maria Paola Danna, conosciuta affettuosamente come Mapi. Questa unione ha dato vita a due meravigliosi figli: il primogenito è Jody Daniel, mentre il secondogenito risponde al nome di Leonardo. Scopriamo un po’ di più su di loro.

Jody Daniel Cecchetto

Jody Daniel Cecchetto è venuto al mondo il 7 giugno 1994 a Milano, ed è attualmente prossimo a compiere 29 anni. Appartenente al segno dei Gemelli, Jody ha seguito le orme paterne fin dall’inizio, sviluppando una grande passione per la musica. È noto al grande pubblico con il nome d’arte “Jody Cecchetto.” Inizialmente, ha guadagnato popolarità come gamer su piattaforme web, in particolare su Twitch. Nel 2015 ha fatto il suo debutto nel mondo della musica con il singolo “Sex Machine,” che gli ha conferito un discreto successo.

Oltre alla musica, Jody Cecchetto ha anche intrapreso la carriera di attore. Ha ottenuto un contratto con Disney Plus, recitando in serie come “Alex & Co” e, dal 2016 al 2017, in “Maggie & Bianca Fashion Friend.” In quest’ultima, ha interpretato il ruolo di Andrew per ben tre stagioni ed è apparso nella fiction “Non Uccidere” al fianco di Miriam Leone, ex Miss Italia.

Jody si è anche distinto come speaker radiofonico, lavorando per emittenti come Radio Zeta e RTL 102.5. In televisione, ha presentato un programma su Sky in cui giovani tiktoker si sfidano interpretando canzoni famose. Nel 2022, ha condotto “Power Hits Estate” dall’Arena di Verona e il Prima Festival di quest’anno.

Leonardo Cecchetto

Leonardo Cecchetto è il figlio più giovane della famiglia, nato il 30 marzo 2000 a Milano. Attualmente ha 23 anni ed è dell’Ariete. Anch’egli, come suo fratello maggiore e suo padre, condivide una profonda passione per la musica. Il suo sogno è diventare un cantante di successo, con una predilezione per il genere rap.

A differenza del fratello maggiore, Leonardo non è ancora attivo nel mondo dello spettacolo e della musica. Tuttavia, con un talento simile a quello di suo fratello e il supporto della famiglia Cecchetto, potremmo presto vederlo calcare i palchi più famosi e sentirlo nelle migliori radio del nostro paese.

In conclusione, la famiglia Cecchetto è piena di talento musicale, con Claudio Cecchetto che ha lasciato un’eredità musicale notevole ai suoi figli. Sarà interessante vedere come evolveranno le carriere di Jody e Leonardo nei prossimi anni.