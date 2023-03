Clizia Incorvaia dura su Antonella Fiordalisi, ecco le frecciatine indirizzate all’ex gieffina

Il Grande Fratello Vip di quest’anno ha visto un grande dibattito tra i concorrenti, con particolare attenzione al rapporto conflittuale tra Antonella Fiordalisi, eliminata dal GF Vip la scorsa settimana, e la finalista Micol Incorvaia.

Il cognome Incorvaia ci è familiare: Clizia Incorvaia ha recentemente partecipato all’ultima edizione del reality. Clizia è stata piuttosto attiva sui social media, postando storie che potrebbero essere dirette a Fiordelisi. Scopriamo insieme il contenuto di queste storie.

A una sola settimana dalla conclusione del Grande Fratello Vip, la tensione nella Casa rimane alta. In particolare, Antonella Fiordalisi, eliminata la scorsa settimana dal GF VIP, è stata coinvolta in molteplici litigi, soprattutto con Micol Incorvaia, finalista della stagione in corso. Micol è la sorella di Clizia Incorvaia, partecipante al Grande Fratello Vip dello scorso anno.

Il rapporto teso tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia.

Successivamente, Micol Incorvaia è stata accolta nel reality da Signorini come “l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria”. Fin dall’inizio, Donnamaria ha iniziato una relazione con la concorrente Fiordelisi all’interno del GF VIP.

Micol ed Edoardo hanno avuto un breve coinvolgimento sentimentale, facilitato dall’amicizia tra Micol, concorrente, e la compagna di Clizia Incorvaia. Secondo i partecipanti al Grande Fratello, la relazione è durata poco, ma i due si sono lasciati in modo amichevole.

L’ingresso di Micol in casa ha creato uno sconvolgimento dell’equilibrio, in quanto Antonella non vedeva di buon occhio la nuova presenza. Nonostante Micol abbia stretto un legame con Edoardo Tavassi, la Fiordelisi è rimasta ostile. All’uscita dalla casa, la concorrente ha chiesto un confronto con Micol che non ha portato a nessun cambiamento. Tuttavia, i duri commenti di Antonella non sono stati presi alla leggera.

Clizia Incorvaia non si tira indietro quando si tratta di criticare Antonella Fiordalisi: ecco le osservazioni sottilmente pungenti dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Clizia Incorvaia ha condiviso diversi post sul suo account Instagram, tra cui un messaggio affettuoso per la sorella Micol e un accenno a Orietta Berti. L’opinionista del GF VIP ha sempre espresso un sentimento negativo nei confronti di Antonella Fiordalisi, sottolineando di non aver ancora letto gli articoli che la riguardano pubblicati su Vanity Fair e sul Corriere della Sera.

Orietta Berti ha espresso la sua critica alla Fiordelisi con compostezza e garbo, osservando che quest’ultima non ha tenuto conto dei commenti di Aldo Montano. Clizia ha riportato la notizia con il commento “Grande donna Orietta Berti, con eleganza hai detto tutto”. L’attrice ha sottolineato ulteriormente il suo punto di vista con un post sulle sue storie che recitava “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi enidia o canta pi raggia”, che è un detto usato a Messina che si traduce in “L’uccello in gabbia o canta per invidia o canta per rabbia”.