Come fare la pasta con il tonno? La vera ricetta

Scopri come preparare una deliziosa pasta al tonno con ingredienti semplici e genuini.

Introduzione al Classico Italiano

La pasta con il tonno è un piatto intramontabile della tradizione italiana. Un connubio perfetto tra sapore e semplicità. Se stai cercando una versione cremosa arricchita dal gusto dei pomodori e del sottolio, sei nel posto giusto. Scopriamo insieme come realizzare questa prelibatezza.

Ingredienti per 2 persone:

160 gr di tonno sott’olio

300 gr di pomodori spellati

Olio d’oliva q.b.

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di capperi

1 cucchiaio di olive nere (facoltative)

Basilico fresco e prezzemolo q.b.

Sale q.b.

180 gr di pasta a scelta

Mani in Pasta: La Preparazione

1. Preparazione del condimento:

In una padella dal fondo largo, versa un filo d’olio d’oliva e aggiungi lo spicchio d’aglio e un pizzico di peperoncino. Una volta che l’aglio ha iniziato a soffriggere, aggiungi i pomodori precedentemente tagliati a pezzetti. Copri con un coperchio per i primi momenti per evitare schizzi.

2. Cottura del sugo:

Dopo un paio di minuti, aggiungi un mestolo scarso di acqua calda, un pizzico di sale, e un mix di basilico e prezzemolo tritati. Continua la cottura per 4-5 minuti fino a quando il pomodoro diventa morbido.

3. Aggiunta del tonno:

Al raggiungimento della consistenza desiderata, incorpora il tonno sott’olio ben sgocciolato. Puoi arricchire ulteriormente il sapore aggiungendo capperi e olive nere.

4. Cottura della pasta:

In una pentola a parte, cuoci la pasta secondo le istruzioni sulla confezione. Scola la pasta due minuti prima del termine della cottura e trasferiscila nella padella con il condimento. Saltala a fiamma vivace, aggiungendo eventualmente dell’acqua di cottura.

Consigli per una perfetta Pasta al Tonno

Scegli il formato di pasta che preferisci: sia i formati corti che quelli lunghi si sposano alla perfezione con questo condimento. È una scelta soggettiva basata sui propri gusti, quindi lasciati guidare dalla passione!

E ora, a tavola! Buon appetito con la tua deliziosa pasta al tonno!