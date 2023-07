Compra una casa a 1 euro, ora vale mezzo milione di euro dopo la ristrutturazione

La sorprendente avventura di Meredith Tabbone, una ragazza italoamericana, ci porta nella magica Sicilia, dove ha deciso di investire in una casa acquistata a soli 1 euro. Ciò che sembrava un gioco, si è rivelata un’opportunità straordinaria che ha trasformato l’immobile fatiscente in un’autentica dimora di lusso. Scopriamo come questa casa dall’acquisto simbolico si è trasformata in un’opera di valore immenso.

Il Ritorno alle Radici

Meredith Tabbone ha scoperto le sue radici in Sicilia attraverso i suoi avi. Suo padre era originario di Sambuca di Sicilia, un incantevole paese. Grazie all’ottenimento della cittadinanza italiana nel 2016, Meredith ha deciso di sfruttare l’occasione offerta dai comuni siciliani di mettere in vendita appartamenti a 1 euro per incentivare la ristrutturazione e l’insediamento nella regione.

Un’Offerta Vincente

Nel gennaio del 2019, Meredith ha fatto un’offerta per un appartamento fatiscente a Sambuca e si è aggiudicata la casa con la sua proposta simbolica. La sfida è iniziata: con il supporto di muratori, ha iniziato la ristrutturazione dell’edificio che versava in uno stato di completo abbandono. Il tetto ricoperto di amianto è stato rimosso in sicurezza, e la vera trasformazione è cominciata.

L’Impresa di Meredith

Dopo poco più di 3 anni e una spesa di 210.000 sterline, la casa è stata trasformata in uno spazio incredibile di 300 metri quadrati, con quattro camere da letto e ogni comfort moderno. Meredith ha dimostrato la sua abilità imprenditoriale, acquisendo altre due case per gli ospiti nello stesso villaggio e trasformando un edificio in disuso in una galleria e un caffè.

La Casa Rinasce a Nuovo

Grazie al lavoro con il suo architetto, Meredith ha trasformato il monolocale fatiscente in una lussuosa casa vacanze con tutti i comfort. Gli infissi, i cavi elettrici e ogni dettaglio sono stati attentamente curati. L’aggiunta di una terrazza superiore, una terrazza inferiore, una spa, una cantina, un camino e persino un forno per la pizza hanno reso questa casa una vera oasi di relax e piacere.

Un Investimento di Valore Immobiliare

Ciò che era iniziato come un gioco a 1 euro si è trasformato in un investimento incredibile. Quando i lavori saranno completati nell’autunno del 2023, l’investimento di 230.000 sterline di Meredith varrà tra le 4 e le 500.000 sterline. Una dimostrazione del valore immobiliare e della maestria di questa ragazza italoamericana che ha fatto della Sicilia la sua casa dei sogni.