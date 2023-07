Confermata la notizia: Federica Panicucci e il difficile cambiamento a Mediaset

Una decisione inaspettata in vista per la popolare presentatrice

Le voci circolavano già da diversi giorni, ma ora sembra che ci sia una conferma definitiva. Federica Panicucci, amata conduttrice televisiva, si trova a dover affrontare una probabile decisione di Mediaset che potrebbe non portare buone notizie. In vacanza per la stagione estiva, Panicucci non si aspettava una svolta del genere.

Il timone di Mattino Cinque e una decisione di Mediaset che rischia di rovinare l’estate

Federica Panicucci ha guidato “Mattino Cinque” per molti anni, ma ora una decisione imminente di Mediaset potrebbe rovinare il suo mese di agosto. L’obiettivo era solo quello di divertirsi e rilassarsi prima di tornare al lavoro, ma una decisione inattesa potrebbe cambiare tutto. Vediamo cosa sta succedendo nei corridoi di Mediaset.

Federica Panicucci, una scelta difficile da parte di Mediaset

La possibile decisione di Mediaset non riguarda solo Federica Panicucci, ma anche il suo collega, Francesco Vecchi. La questione riguarda infatti “Mattino Cinque”.

Cosa potrebbe cambiare? L’inizio della trasmissione potrebbe non seguire i programmi prestabiliti.

A chi è dovuto questo cambiamento? Una collega dei due conduttori ha conseguito numerosi successi e potrebbe esserci una sorta di promozione a suo favore.

Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, ha annunciato su Twitter-X: “Come Dagoanticipato si allunga, grazie ai buoni ascolti, Morning News. Salvo colpi di scena, la partenza di Mattino 5 slitta a lunedì 25 settembre“. Quindi, Simona Branchetti potrebbe restare al timone del programma più a lungo del previsto, a causa degli ascolti televisivi che hanno superato le aspettative.

Chi è Simona Branchetti?

Simona Branchetti ha condotto “Morning News” dal 2021 e nella stagione 2021-2022 è stata anche presentatrice di “Pomeriggio Cinque News”. Dal 2007 è anche un volto del TG5. Nonostante abbia vissuto due matrimoni naufragati, con il conduttore Federico Quaranta e l’avvocato Carlo Longari, continua a brillare nella sua carriera televisiva.