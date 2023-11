Conflitto in Diretta a ‘La Volta Buona’: Forti Accuse della Vedova di Gianni Nazzaro contro Massimo Ranieri, Reazione Stupita di Caterina Balivo

Durante la trasmissione “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo, Nada Ovcina, vedova del cantante Gianni Nazzaro, ha rivelato un episodio controverso riguardante Massimo Ranieri.

Nell’intervista, Ovcina ha descritto un incidente in cui, dopo aver proposto a Ranieri di duettare con Nazzaro nella canzone “Perdere l’amore”, è stata allontanata dal teatro dalla sicurezza su richiesta di Ranieri.

La conduttrice Balivo, sorpresa da queste affermazioni, ha espresso il suo disaccordo, sottolineando la gravità delle dichiarazioni e la sua stima per Ranieri come artista. Ovcina ha però insistito sulla sua versione dei fatti, creando un momento di tensione in studio. L’intervista si è poi spostata sulla partecipazione di Ovcina al programma “Tale e Quale Show”.