Conoscete Gianna Scarpelli l’ex moglie di Carlo Verdone: chi è, età e figli

Chi è Gianna Scarpelli

Gianna Scarpelli è l’ex moglie di Carlo Verdone. I due sono stati sposati per 16 anni, dal 1980 al 1996, e hanno avuto due figli, Giulia e Paolo.

Anche se ormai separati da tempo, Gianna e Carlo hanno mantenuto un ottimo rapporto. Entrambi sono molto legati ai figli nati dal loro amore.

A differenza del marito, Gianna ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori. Per questo le informazioni su di lei provengono principalmente dalle dichiarazioni di Carlo Verdone.

Il matrimonio con Carlo Verdone

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la separazione tra Gianna e Carlo sarebbe avvenuta perché l’attore passava poco tempo in famiglia, totalmente assorbito dal lavoro.

Per non perdere il rapporto con i figli, Verdone decise di prendersi due anni sabbatici per viaggiare insieme a Giulia e Paolo. Come ha raccontato:

_”Per due anni mi sono chiesto come non perdere la battaglia: non parteciparci. Mi sono preso due anni sabbatici e ho viaggiato con i miei figli Giulia e Paolo, abbiamo girato il mondo e me li sono goduti. Là hanno capito che avevano un papà che si occupava di loro”._

Nonostante la separazione, Carlo e Gianna sono rimasti molto legati. L’attore ha ammesso che all’inizio ci sono state delle schermaglie, ma poi è subentrato il buonsenso.

Il supporto reciproco nei momenti difficili

Sia Carlo che Gianna hanno raccontato che nei momenti più difficili, come la perdita dei rispettivi genitori, si sono supportati a vicenda.

Sono stati un punto di riferimento e sostegno reciproco superando le incomprensioni del passato.

Una donna riservata

Gianna Scarpelli ha sempre preferito mantenere un profilo basso e una vita riservata, lontana dal clamore mediatico.

Le poche informazioni che abbiamo su di lei provengono dalle dichiarazioni dell’ex marito Carlo Verdone, con cui ha mantenuto un legame speciale nonostante la separazione.