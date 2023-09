Conoscete la vera storia di Clotilde Courau la moglie di Emanuele Filiberto: età, figli, lavoro e vita privata

Chi è Clotilde Courau?

Clotilde Maria Pascale Courau, una brillante attrice francese nata nel 1969, ha vissuto la sua infanzia tra diversi paesi, tra cui l’Egitto. Successivamente, ha deciso di seguire la sua passione per la recitazione, ritornando a Parigi per studiare nell’ambito artistico.

Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola di Floran, specializzandosi in arte drammatica e recitazione teatrale, Clotilde ha iniziato la sua carriera con piccoli ruoli. Tuttavia, l’ingresso nella compagnia di Francis Huster ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Il suo talento è stato riconosciuto quando ha vinto il premio César come miglior promessa femminile per la sua interpretazione nel film “Le Petit Criminel”.

La sua fama è cresciuta a vista d’occhio, con registi francesi che l’hanno scelta come protagonista in film come “Elisa”, “La vie en rose” e “Non ci posso credere”. In ogni ruolo, Clotilde ha dimostrato un’incredibile capacità di adattarsi perfettamente al personaggio che interpreta.

La Vita Privata di Clotilde Courau

Nonostante la sua notorietà come attrice di successo in Francia, molti hanno conosciuto Clotilde Courau solo dopo un evento significativo. Infatti, Clotilde è la moglie di Emanuele Filiberto di Savoia. I due si sono incontrati nel 2001 durante un evento organizzato dal Principe Alberto nel Principato di Monaco.

Il loro primo incontro si è svolto durante una competizione di scherma, ma oltre alla competizione, i due sono stati colpiti da un colpo di fulmine. Questo è quanto accaduto a Emanuele Filiberto, che si è innamorato di Clotilde fin dal primo momento. Nonostante inizialmente non sembrava interessata, Clotilde ha ceduto e ha deciso di conoscerlo meglio.

Nel 2003, Emanuele e Clotilde si sono sposati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Durante le nozze, Clotilde ha rivelato di essere in attesa del loro primo figlio, Vittoria. Nel 2006, la coppia ha accolto la loro seconda figlia, Luisa. Nonostante il matrimonio, Clotilde ha continuato la sua carriera di attrice.

Nel corso degli anni, ci sono state voci di crisi tra Clotilde e il Principe Filiberto, tanto che nel 2013 sembrava che la coppia stesse per divorziare. Tuttavia, hanno trovato un compromesso: vivere separati ma ritrovarsi ogni volta che ne hanno la possibilità.