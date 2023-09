Sapete chi è il nuovo compagno di Edwige Fenech: nome, figli, età, lavoro e dove vivono

16Edwige Fenech, l’attrice francese che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano, è nota per la sua straordinaria carriera e per essere un’icona di sensualità. Ma la vita non è solo fatta di successi professionali, ma anche di momenti privati. Oggi, si dice che l’attrice abbia ritrovato l’amore. Andiamo a scoprire chi è il suo nuovo compagno.

Il Viaggio di Edwige Fenech

Edwige Fenech nasce nel 1948 ad Annaba, in Algeria francese. Nonostante le sue origini algerine, ha anche radici italiane grazie ai parenti della madre a Ragusa. Dopo il divorzio dei genitori, Edwige si trasferisce in Francia con la madre, dove inizia a studiare danza. La sua bellezza non passa inosservata e presto viene scelta per recitare in diversi film.

Il punto di svolta nella sua carriera arriva quando viene scelta da Mariano Laurenti per il film “Quel Gran Pazzo Dell’Ubalda, Tutta Nuda E Tutta Calda”. Questo ruolo la consacra come icona sexy, portandola a posare per numerose riviste. Dagli anni ’80, Edwige si concentra sul teatro e sulla conduzione televisiva, raggiungendo traguardi significativi con apparente facilità.

Il Nuovo Compagno di Edwige Fenech

Nel corso della sua vita, Edwige Fenech ha avuto diverse storie d’amore significative. Tra queste, la sua relazione di oltre 10 anni con il famoso produttore Luciano Martino, seguita da quasi 20 anni con Luca Cordero di Montezemolo. Nel 1971, dà alla luce suo figlio Edwin, anche se non è mai stata rivelata l’identità del padre.

Edwige ha avuto una relazione anche con l’attore italiano Fabio Testi, ma anche in questo caso le cose non hanno preso la giusta direzione. Nonostante le ricerche, non sono emerse notizie relative a un nuovo compagno nella vita di Edwige. Al momento, sembra che l’attrice sia single.

In passato, è stata vista in compagnia di un uomo misterioso, che non sembra appartenere al mondo dello spettacolo. Tuttavia, la loro relazione sembra essere finita e da allora Edwige ha deciso di dedicare la sua vita ai suoi affetti più cari: suo figlio e la sua adorata nipotina.