Antonella Clerici è stata dimessa dall’ospedale dopo l’intervento: “Finalmente a casa”

La conduttrice Antonella Clerici ha fatto ritorno a casa dopo un periodo di convalescenza seguito a un’operazione d’urgenza alle ovaie presso l’Istituto tumori Regina Elena di Roma. La notizia della sua uscita è stata condivisa sui social con un video che mostra la bellezza della natura circostante la sua abitazione nel bosco.





Un periodo complesso per la conduttrice

Antonella Clerici ha dichiarato di essere finalmente a casa, annunciando ai suoi follower che le prossime settimane saranno dedicate al riposo e alla riattivazione. Questo periodo si è rivelato particolarmente difficile per la conduttrice, non solo a causa dell’operazione subita, ma anche per il lutto legato alla perdita di un suo caro cugino. Tuttavia, la Clerici potrà contare sul sostegno delle persone a lei più vicine, come il suo compagno Vittorio Garrone, che le ha dedicato delle dolci parole di conforto attraverso i social.

Il racconto dell’operazione

La conduttrice ha raccontato ai suoi follower di essere stata sottoposta a un’operazione d’urgenza per la rimozione delle ovaie a seguito di un controllo medico. Attraverso i social, ha condiviso i dettagli di questo momento delicato, rassicurando tutti sul buon esito dell’intervento.

Nuove sfide e progetti futuri

Nonostante le difficoltà affrontate, Antonella Clerici si prepara a affrontare le sfide future con determinazione e ottimismo. La sua forza interiore e il sostegno delle persone care le permetteranno di superare questo momento delicato e guardare al futuro con speranza e positività.