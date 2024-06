Chiara Ferragni parla del suo nuovo compagno: “Vorrei fossi con me”

Chiara Ferragni, in vacanza sull’incantevole isola di Capri con gli amici, condivide una spettacolare foto al tramonto su Instagram, inviando un chiaro segnale al suo nuovo interesse amoroso.





Capri vista dall’alto, al crepuscolo, con il mare a fare da specchio. Un’atmosfera unica, resa ancora più speciale se condivisa con chi si ama. Così Chiara Ferragni, durante le sue vacanze sull’isola insieme agli amici, pubblica una foto mozzafiato tra le storie Instagram e lancia un messaggio – per nulla criptico – a quello che si vocifera essere il suo nuovo fidanzato.

“Wish you were here“, scrive l’influencer, accompagnando il messaggio con un cuore rosso, citando la celebre canzone dei Pink Floyd, che tradotta in italiano significa “Vorrei che tu fossi qui”. Una dichiarazione forte e chiara per l’uomo che, secondo i rumors, sarebbe accanto a lei da qualche settimana. E contrariamente a quanto si diceva, non sembra essere Tony Effe.

Pare che Chiara sia molto vicina ad Andrea Bisciotti, ortopedico toscano che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e la loro relazione, mantenuta segreta, andrebbe avanti da settimane. Questo spiegherebbe anche perché l’imprenditrice digitale è stata vista così spesso a Forte dei Marmi di recente, dato che lui è originario della Versilia e Forte dei Marmi sarebbe il loro rifugio d’amore.

Gli indizi sulla loro frequentazione si accumulano, lasciando i fan in attesa di una conferma ufficiale. Chiara Ferragni, sempre sotto i riflettori, ha saputo mantenere questa relazione lontano dagli occhi del pubblico fino ad ora, ma con la recente dedica pubblicata su Instagram, la curiosità è alle stelle.

Chissà se la prossima storia di Chiara, invece di essere una cartolina romantica, non sarà proprio una foto con lui. Intanto, i follower rimangono col fiato sospeso, pronti a scoprire chi sia l’uomo che ha conquistato il cuore della famosa influencer.

Le speculazioni continuano, e mentre i paparazzi cercano di ottenere lo scatto decisivo, i fan di Chiara seguono attentamente ogni suo post e storia su Instagram, sperando in ulteriori indizi. La relazione con Andrea Bisciotti, se confermata, aggiungerebbe un nuovo capitolo alla vita già affascinante di Chiara, che continua a stupire e affascinare il pubblico con la sua capacità di bilanciare carriera, vita personale e presenza sui social media.

In ogni caso, Chiara Ferragni dimostra ancora una volta come sa utilizzare i social per comunicare con i suoi fan e tenere alta l’attenzione su di sé, mantenendo però un alone di mistero che rende ogni suo passo ancora più interessante.