Sapete chi sono Luca e Virginia i nipoti di Iva Zanicchi: età e lavoro

Chi sono Luca e Virginia, i Nipoti di Iva Zanicchi?

Luca e Virginia, i nipoti della celebre cantante italiana Iva Zanicchi, sono recentemente balzati all’attenzione del pubblico, nonostante le informazioni su di loro siano piuttosto scarse. Questo interesse è esploso in seguito a recenti eventi che hanno coinvolto la loro nonna, diventati rapidamente il centro di molti dibattiti online.

Iva Zanicchi e il Gossip: Cosa è Successo?

In particolare, Iva Zanicchi è finita al centro del gossip a seguito di un episodio avvenuto durante la trasmissione Ballando con le stelle, in cui è concorrente. Durante una delle puntate, la Zanicchi avrebbe avuto un diverbio con Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma, che avrebbe espresso un giudizio molto severo sulla performance dell’insegnante di ballo della cantante.

La controversia è esplosa quando la Lucarelli ha mostrato il suo voto, un zero, suscitando la reazione della Zanicchi. Quest’ultima, pensando di avere il microfono spento, ha pronunciato parole piuttosto forti nei confronti della giudice. Questo episodio ha generato un enorme clamore sui social media, diventando rapidamente virale.

I Nipoti di Iva Zanicchi: Luca e Virginia

A seguito di questo evento, molti si sono chiesti chi siano i nipoti di Iva Zanicchi e cosa facciano nella vita.

Virginia Catellani: Tra Musica e Criminologia

Virginia Catellani, figlia di Michela Ansoldi e quindi nipote di Iva Zanicchi, sembra seguire le orme della nonna nel mondo della musica. Infatti, ha già accompagnato la nonna al Festival di Sanremo 2022, dimostrando una certa predisposizione per il canto.

Tuttavia, Virginia non si limita alla musica. Attualmente, infatti, studia criminologia all’università. Ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha dichiarato di voler terminare i suoi studi universitari, pur continuando a coltivare la sua passione per il canto.

Luca: Un Percorso Diverso?

Per quanto riguarda Luca, il fratello di Virginia, le informazioni sono molto più limitate. Non sembra che Luca abbia intenzione di seguire la strada intrapresa dalla nonna nel mondo della musica. Tuttavia, per il momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla sua vita e sulle sue attività.