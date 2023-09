Conoscete Ugur Gunes, chi è Yilmaz di Terra Amara: età, fidanzata, quanto guadagna e dove vive

Ugur Gunes, noto per il suo ruolo di Yilmaz in Terra Amara, è diventato una vera e propria star in Italia e in Turchia. Scopriamo chi è dietro al personaggio di Yilmaz e quali sono gli aspetti più interessanti della sua vita, tra carriera, successi e vita privata.

Chi è Ugur Gunes: Un Talentuoso Attore Turco

Ugur Gunes è nato il 10 novembre 1987 ad Ankara, in Turchia, ed è entrato nel mondo della recitazione durante gli anni delle scuole superiori. La sua passione lo ha portato a frequentare i corsi dell’Ankara Art Theatre, dove ha appreso i primi rudimenti della recitazione. Questo fu solo l’inizio del suo percorso, in quanto ha continuato a coltivare il suo talento durante gli anni universitari, conseguendo la laurea in Lingue, Storia e Geografia presso l’Università di Hacettepe.

Dopo aver completato i suoi studi, Ugur Gunes ha fatto un passo audace trasferendosi a Istanbul per inseguire il suo sogno di diventare un attore. Il suo debutto avviene nel 2011 nella serie “Yeniden Başla” (conosciuta come “Start Again” in America), in cui interpreta il ruolo di Eray. Anche se inizialmente ha ricoperto ruoli secondari, il suo talento non è passato inosservato. Nel 2014, ha ottenuto il Premio del Ministero della Gioventù di Ankara come Miglior Attore dell’Anno grazie alla sua performance in “Diriliş Ertuğrul”, una serie che racconta le origini dell’impero ottomano.

Il Trionfo con Terra Amara: Yilmaz Akkaya

La svolta decisiva nella carriera di Ugur Gunes è arrivata nel 2018 quando è stato scelto per far parte del cast della terza stagione di “Terra Amara,” una delle soap opera turche più acclamate a livello internazionale. Nel ruolo di Yilmaz Akkaya, ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico, soprattutto in Italia. La sua straordinaria interpretazione è stata premiata con il Golden Lens Award, attestando la sua eccellenza.

Altri Successi e Riconoscimenti

Oltre al suo ruolo iconico in “Terra Amara,” Ugur Gunes non ha mai smesso di lavorare su diversi progetti. Nel 2019, è stato protagonista del film biografico “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, mentre nel 2021 ha recitato in “Kanunsuz Topraklar”. Questi ruoli gli hanno valso ulteriori elogi e premi, tra cui il prestigioso Murex D’Or International nel 2022 come Miglior Attore Turco Internazionale. Nel 2023, dimostra la sua versatilità partecipando a vari film, tra cui il dramma “Serçenin Gözyaşı” e il film bellico “Dumlupınar: Vatan Sağolsun”.

La Vita Privata di Ugur Gunes

Nonostante il crescente successo, Ugur Gunes è rimasto sempre discreto riguardo alla sua vita privata. Nonostante le voci e i pettegolezzi su una presunta relazione con l’attrice Hilal Altinbilek, Gunes ha sempre preferito mantenere un certo riserbo, concentrandosi sui social media principalmente sulla sua carriera e i momenti salienti della sua vita professionale.