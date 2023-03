Cosa accade a chi mangia arance andate a male? La risposta in 20 pillole

Gli alimenti, come arance, frutta, verdura e altri, sono soggetti alla formazione di muffe quando sono esposti a temperatura compresa tra i 15 ei 30 gradi Celsius; tuttavia, può verificarsi anche in prodotti conservati in frigorifero. Esploriamo le potenziali implicazioni del consumo di arance ammuffite.

Quali sono le potenziali conseguenze per chi consuma arance avariate? Ecco la risposta.

Per secoli, muffe e lieviti, entrambi funghi, sono stati impiegati nell’industria alimentare per creare una varietà di prodotti. Questo ci ha permesso di gustare pane, birra e molti formaggi, come il famoso gorgonzola italiano, che contiene colonie di muffe. Inoltre, le muffe sono state utilizzate per sviluppare la penicillina, un antibiotico che è stato fondamentale per il trattamento di numerose malattie, alcune delle quali avrebbero potuto essere letali.