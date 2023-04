Cosa fa nella vita la madre di Ilary Blasi

È a conoscenza dell’occupazione della madre di Ilary Blasi? È diversa da quella della figlia. È a conoscenza di cosa fa sua madre per lavoro, Ilary Blasi? Opera in un ambiente diverso dal tuo.

Ilary Blasi è molto stimata dai telespettatori italiani ed è una presenza accattivante. È sposata con il celebre Francesco Totti, i cui successi come calciatore gli sono valsi il titolo di “Ottavo Re di Roma” nell’immaginario popolare.

Dopo il matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha fatto un’incursione in televisione, presentando diversi programmi di successo come Le Iene, il Grande Fratello Vip e il Festival di Sanremo 2006 al fianco di Giorgio Panariello. Più recentemente, dopo aver lasciato la conduzione del GF VIP, ha assunto il ruolo di conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi è nata il 28 aprile 1981 a Roma da Roberto e Daniela, entrambi originari di Frontone in provincia di Pesaro e Urbino. È la seconda di tre fratelli e il nome è stato scelto dal padre, appassionato di film western, in onore della protagonista di un celebre film di quel genere.

Conosce la professione della madre della conduttrice televisiva? Ilary Blasi ha optato per una carriera nel mondo dello spettacolo, mentre la madre, Daniela Serafini, ha fatto una scelta diversa ed è una vigilessa. Questo significa che l’ambiente della madre è molto più rigido rispetto all’atmosfera aperta a cui Ilary è abituata.

Tale madre, tale figlia: il detto forse non fa proprio così, ma in questo caso calza a pennello per Daniela e Ilary. La madre della Blasi è bellissima e adesso sappiamo sicuramente da chi ha preso la moglie di Totti. Le due donne, infatti, sono molto somiglianti. Anche il padre della Blasi, però, è un bell’uomo. Insomma, la bellezza a casa Blasi è di famiglia.