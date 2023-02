Costantino Vitagliano è una Drag Queen: il suo ritorno in Rai e i suoi progetti futuri

Una notizia da brivido! Per la prima volta nella storia di Uomini e Donne, un tronista sbarca su Rai2 e si trasforma in una Drag Queen: preparatevi ad accogliere il ritorno in televisione di Costantino Vitagliano!

Dopo una lunga pausa dai riflettori, Costantino Vitagliano si appresta a fare un trionfale ritorno in televisione! Con “Non sono una signora”, uno show condotto da Alba Parietti e ispirato a “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci, Costantino salirà sul palco come drag queen e stupirà il pubblico di tutta la nazione. Inizialmente previsto per la fine del 2022, lo show è stato inaspettatamente anticipato a maggio 2023, quindi non dovrete aspettare a lungo per assistere a questa spettacolare performance!

Costantino Vitagliano è una regina assoluta! La sua presenza nel cast di I Am Not a Lady è a dir poco straordinaria e non vediamo l’ora di vedere cosa porterà allo show!

Costantino Vitagliano, il trombettista più iconico della storia di Uomini e Donne, sta per tornare in televisione in un modo tutto nuovo! Svelerà un lato della sua personalità mai visto prima e si cimenterà in un’esperienza inedita. I’m Not a Lady è un rifacimento di Make Up Your Mind e Rai2 ha scelto Alba Parietti come conduttrice. Sono passati 15 anni dall’ultima volta che è andata in onda con Grimilde su Italia 1, che ha intervistato personaggi con storie straordinarie come Wanna Marchi e Vladimir Luxuria. Nel cast di Non sono una signora c’è anche un ex professionista della Scuola di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta, che si presenterà in veste di drag queen. Lo scorso anno è diventato padre di Romeo, il figlio nato dall’amore con Giulia Pauselli. Sarà sicuramente un’esperienza emozionante e appassionata!

La carriera di Costantino Vitagliano è fiorita dopo Uomini e Donne, entrando in un vero e proprio periodo d’oro!

In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Costantino Vitagliano ha ricordato con gioia gli anni d’oro della sua carriera grazie a Uomini e Donne. L’ex tronista era al settimo cielo, anche per la sua storia con Alessandra Pierelli: “Arrivavo al Billionaire e fuori c’era una folla solo per intravedermi. Arrivavo alle tre di notte con il mio volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a notte: solo con i locali guadagnavo qualche milione all’anno”. Nonostante la fama e la fortuna, il desiderio di Costantino era quello di scappare e nascondersi dall’attenzione travolgente. È stato un periodo incredibile della sua vita, in cui l’ex tronista di Uomini e Donne conduceva una vita di lusso e tutti impazzivano solo per vederlo.