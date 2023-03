Costanza Caracciolo, moglie di Christian Vieri: racconto commovente

L’ex showgirl ha partorito durante il periodo di blocco, rendendo l’esperienza difficile da affrontare senza supporto. Ecco un resoconto di quanto accaduto.

Cosa ne è stato di Costanza Caracciolo e del marito Christian Vieri, e perché era sola?

All’arrivo della loro prima figlia, Stella, Costanza Caracciolo e suo marito Christian Vieri hanno condiviso un momento di amore e di sostegno. Tuttavia, il parto della loro seconda figlia, Isabella, è stata un’esperienza diversa.

Costanza Caracciolo ha dovuto partorire senza alcun supporto fisico a causa della crisi di salute in corso. Nonostante ciò, ha potuto ricevere l’amore e le cure a distanza della sua famiglia, che le ha garantito di non rimanere senza sostegno e amore. Per garantire la salute del bambino, in ospedale non erano ammessi visitatori.

Una storia drammatica

Nel corso di una recente intervista a Verissimo, Costanza Caracciolo ha raccontato a Silvia Toffanin una difficile esperienza vissuta. La trentenne ha rivelato di aver perso un bambino: “Ho scoperto di aver perso il bambino negli stessi giorni in cui la notizia è uscita sui giornali”. Ha poi espresso la sua gratitudine per l’amore e il sostegno ricevuto dal suo compagno, Bobo, e dalle loro famiglie, dicendo: “Fortunatamente Bobo e le nostre famiglie mi sono stati molto vicini e sono riuscita a superarlo”.

L’ex showgirl ha raccontato con coraggio le sue difficoltà per dare conforto e sostegno ad altre donne che stanno affrontando difficoltà simili. Il suo messaggio è di forza e unità: “Non siete sole e potete superarlo”.