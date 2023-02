Costretta a Fare Sesso di Gruppo, Ragazza Suicida a 17 Anni

Una ragazza si è suicidata dopo essere stata costretta a fare sesso di gruppo con quattro ragazzi, un atto che covava nella sua mente da due anni. Il suo corpo è stato ritrovato il 18 maggio 2017 alla Rupe Atenea di Agrigento da dove si era lanciata nel vuoto. L’ipotesi della Procura di Palermo è che la morte della ragazza sia strettamente legata agli abusi subiti, motivo per cui – riportano alcuni quotidiani – ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio, a due adulti. C’è anche un’indagine della Procura dei minori di Palermo nei confronti di altri due indagati, che all’epoca non erano ancora maggiorenni.

Mi dispiace annunciare che mi toglierò la vita. Vi prego di non essere troppo tristi, lo faccio perché non ce la faccio più. Spero che possiate capire.

“Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere per un po’ di tempo… Quello che mi è successo non poteva essere raccontato, non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando”, si legge nel lungo post pubblicato sui social media prima del gesto estremo. “Ho cercato di conviverci e a volte ci riuscivo talmente bene che non me ne fregava niente, ma dimenticarlo mai…. E poi ho pensato… Perché devo sopportare tutti i momenti brutti, che anche se me ne frego, sono abbastanza stressanti, se anche quando tutto va bene e come dico io, il mio pensiero è sempre lì? Non sono una persona che molla, una persona debole, sono prepotente, voglio sempre cadere in piedi e voglio sempre averla vinta, ma questa volta non posso lottare, perché non potrò mai averla vinta, come comunque non posso continuare a vivere così, o meglio a far finta di così….”

I sospetti

I quattro sono accusati dalle due Procure di Palermo, dalla Procura distrettuale e dalla Procura per i minorenni non solo di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minore ma anche di produzione di materiale pedopornografico. Ed è proprio quest’ultima ipotesi di reato che ha fatto scattare la competenza di Palermo, che ha ricevuto gli atti da Agrigento. Con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i difensori dei due indagati maggiorenni, gli avvocati Daniela Posante e Antonio Provenzani, avranno 20 giorni di tempo per visionare tutti gli atti, produrre memorie, documenti difensivi o sollecitare ulteriori atti di indagine.