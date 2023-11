Cristian Medda, 20 anni, muore in un incidente stradale nel Sud della Sardegna

Il Sud della Sardegna è in lutto per la morte di Cristian Medda, un giovane di soli 20 anni. Cristian stava tornando a casa dopo una serata passata al bar, dove lavorava come barista, quando ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero sulla provinciale 58. Nonostante l’intervento del 118, non c’è stato nulla da fare per il ragazzo, che è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 3 di notte, sulla strada provinciale 58, al chilometro 3, all’altezza di Sanluri. Cristian viaggiava da solo nella sua Renault Clio quando è uscito fuori strada. Secondo gli inquirenti, il giovane potrebbe essersi addormentato alla guida o potrebbe aver perso il controllo dell’auto a causa del manto stradale viscido.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lunamatrona, insieme ai colleghi di Nuraminis e di Sanluri, i vigili del fuoco e un’ambulanza medicalizzata del 118. Purtroppo, Cristian era già morto quando sono arrivati.





Il sindaco di Sant’Ignazio, Gabriele Littera, ha espresso il suo cordoglio per la perdita del giovane concittadino. Cristian era uno studente di Giurisprudenza e aveva vinto una borsa di studio comunale l’anno precedente. La comunità è scioccata dalla tragedia, che viene ulteriormente amplificata dal fatto che Cristian stava tornando a casa dal lavoro quando è avvenuto l’incidente.

La morte prematura di Cristian Medda è una triste testimonianza degli effetti devastanti degli incidenti stradali. La comunità locale piange la perdita di un giovane talentuoso e promettente, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incidente.