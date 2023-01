Cristina Marino chi è la moglie di Luca Argentero: vita, carriera, figli e lavoro

Luca Argentero, noto attore e sex symbol della televisione e del cinema italiani, è uno dei vip che partecipa alla terza stagione di Celebrity Hunted. È accompagnato dalla moglie Cristina Marino, anche lei attrice, 13 anni più giovane. Scopriamo di più sulla vita, carriera e lavoro di Cristina.

Cristina Marino, nata a Milano il 31 maggio del 1991, è una modella e ballerina. Nel 2018 vinse la seconda edizione del programma Dance Dance Dance. Nel 2009 fece il suo esordio al cinema con Amore 14 di Federico Moccia. Nel 2015 fu nel cast di Vacanze ai Caraibi di Neri Parenti, dove conobbe il suo attuale marito Luca Argentero. Nel 2020 è stata protagonista del thriller Il talento del calabrone con Sergio Castellitto.

Negli ultimi tempi, è diventata famosa come influencer, concentrandosi sulla salute e sul benessere personale. Ha creato un blog chiamato Befancyfit, una linea di abbigliamento sportivo in collaborazione con il marchio Kappa e condivide sui social il suo programma di allenamento. Nonostante il suo lavoro nel campo dei social media, rimane riservata sulla sua vita privata e soprattutto su quella della sua figlia, che non compare nelle foto che condivide con i suoi seguaci.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono incontrati per la prima volta nel 2015 e da allora hanno iniziato una relazione. Nel maggio 2020, hanno dato alla luce la loro figlia Nina Speranza e si sono sposati l’anno successivo in Umbria, a Città del Pieve. Nel 2022, si sono trasferiti a Milano per motivi di lavoro. La coppia è molto amata e hanno recentemente annunciato una seconda gravidanza. Hanno partecipato alla terza stagione di Celebrity Hunted, rivelando i loro lati nascosti, l’ironia, l’intesa e i litigi. Cristina si è dimostrata estremamente competitiva e sono già il duo più popolare del programma.