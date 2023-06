Cristina Scuccia rivela il suo amore segreto all'Isola dei Famosi: Tutti i dettagli finalmente svelati - Controcopertina

L’emozionante avventura dell’Isola dei Famosi sta giungendo al termine, e Cristina Scuccia ha deciso di rivelare ulteriori dettagli sul suo amore segreto. Non ha svelato l’identità di questa persona, sebbene le voci suggeriscano che si tratti di una donna. Durante una conversazione con Pamela Camassa, l’ex suora ha deciso di rompere il silenzio e ha condiviso alcuni dettagli sulle persone che l’hanno fatta innamorare profondamente.

Un messaggio d’amore per la partner

Cristina Scuccia ha inviato un messaggio diretto alla sua partner, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Ha parlato apertamente di amore con la compagna di Filippo Bisciglia e ha dichiarato: “Credo che ci siano tutte le basi per un grande amore, tutti i presupposti sono presenti. Il “ti amo” è già scappato, nonostante siano passati solo pochi mesi. Sento che questa persona è estremamente importante per me. Se è destinato a durare, fiorirà come una rosa. Se invece sarà solo una delusione, ne sarò dispiaciuta. Ma l’amore è bello e va vissuto appieno.”

Cristina Scuccia parla del suo amore all’Isola dei Famosi: Un racconto intimo

Durante l’episodio di daytime dell’Isola dei Famosi del 15 giugno, il pubblico ha potuto ascoltare altre importanti dichiarazioni di Cristina Scuccia riguardo a questo amore molto riservato. Come riportato dal sito Biccy, Cristina ha affermato: “L’amore è una cosa meravigliosa e non dovrebbe essere nascosto. Rivelare questo amore mi ha liberato, come se avessi tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non ho potuto dire di no. Ogni giorno che passa, sento sempre più la sua mancanza. Mi manca tutto di lei, persino quando siamo insieme e mi guarda ridendo senza motivo, e i suoi occhi diventano a mandorla.”

Cristina ha anche raccontato come si sono conosciute e quali impressioni ha avuto all’inizio. Questi dettagli non erano mai trapelati prima: “Inizialmente, odiavo questa persona, pensavo che non potessimo essere compatibili in nessun modo. Provavo fastidio quando era intorno. Ci siamo conosciute sul lavoro, ma mi sentivo stranita quando era nelle vicinanze. Superata la fase di odio, un giorno abbiamo iniziato a parlare e da quel momento non ci siamo più separate. Quello che mi ha colpito di più è la sua parte introspettiva. Fuori è estroversa, ma dentro è come un cucciolo, indossa una maschera per sopravvivere in questo mondo. Mi ha conquistata completamente.”

Inoltre, sempre secondo Biccy, Cristina ha pronunciato frasi rivolte direttamente alla sua anima gemella di fronte alle telecamere: “Ciao amore, come stai? Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta ci siamo lasciati male. Siamo quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di rivederti. Sono una persona molto riservata, ci metto molto tempo ad esprimere i miei sentimenti di affetto. Quindi, se lo faccio, è perché lo sento davvero.” Resta da vedere se Cristina apparirà di persona nella finale del 19 giugno o invierà un videomessaggio per esprimere il suo amore.