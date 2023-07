Critiche e odio nei confronti di Elisabetta Canalis dopo l’ultima apparizione

Elisabetta Canalis, una figura pubblica sempre al centro dell’attenzione, si trova spesso vittima delle critiche, e l’ultima volta non fa eccezione. Solo pochi giorni fa, una sua foto è stata giudicata eccessiva, e ora un video ha scatenato una nuova ondata di odio nei suoi confronti. Nonostante la sua popolarità e la moltitudine di fan che la seguono, anche oltre i confini italiani, Elisabetta non è immune dalle critiche feroci che si riversano su di lei, spesso in maniera ingiustificata.

Critiche per la foto “esagerata”

La foto incriminata ritrae Elisabetta in bikini, con la fotocamera che inquadra la parte inferiore del costume da un’angolazione bassa. Immediatamente, commenti pesanti sono stati scagliati contro di lei sui social media, accusandola di volgarità e facendo riferimenti inappropriati all’estetista che avrebbe eseguito la sua depilazione. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sotto la foto, e ciò dimostra quanto le persone si sentano autorizzate a giudicare e insultare senza motivo.

Nuova ondata di odio per il video di allenamento

Recentemente, Elisabetta ha condiviso un video di un allenamento all’aperto, realizzato dalla sua stessa figlia Skyler Eva. Nel video, intitolato “Glutes + chest + stretching”, Elisabetta mostra il suo impegno nell’allenarsi durante le sue vacanze estive in Sardegna. Tuttavia, anche questa volta, insieme ai messaggi positivi e di sostegno, ci sono stati numerosi commenti negativi. Gli utenti hanno criticato Elisabetta per dedicare troppo tempo all’allenamento, consigliandole di fare altro nella vita e di concentrarsi sulla sua maternità anziché sul fitness. Alcuni hanno anche preso di mira l’ex marito, definendolo un “santo” per sopportare la sua ossessione per lo sport.

La reazione di Elisabetta Canalis

Nonostante le molte critiche e consigli non richiesti, Elisabetta ha scelto di non reagire. Ha deciso di non rispondere agli insulti gratuiti e alle accuse infondate, dimostrando una notevole maturità e autocontrollo.

È importante ricordare che le persone pubbliche hanno il diritto di vivere la propria vita come desiderano, senza essere costantemente giudicate e attaccate. Elisabetta Canalis merita rispetto e considerazione per le sue scelte personali e professionali, e le critiche infondate non fanno altro che alimentare un clima negativo sui social media.