Curiosità su chi è Margareth Madé moglie di Giuseppe Zeno? Età e figli

Su Rai 1 oggi va in onda il film tv “Tutto per mio figlio”, diretto da Umberto Marino e interpretato da Giuseppe Zeno. Si tratta di un lungometraggio di forte impegno civile che racconta la lotta alla criminalità dal punto di vista dei poveri, che non accettano le ingiustizie.Tutto per mio figlio”, film per la tv annunciato per la prima volta nella scorsa stagione, va in onda stasera, 7 novembre, su Rai 1. Dopo “Mina Settembre 2” (dove interpreta il ruolo di Domenico), Giuseppe Zeno è di nuovo protagonista assoluto.

Margareth Madé, chi è la moglie di Giuseppe Zeno: età, carriera, film

Margareth Madé, nata a Paternò il 22 giugno 1982, è una nota attrice e modella. Cresciuta ad Adrano e Panchino, nel 2000 è stata la vincitrice del concorso New Model Today. Ha partecipato a diverse sfilate di moda in tutto il mondo e ad alcune campagne pubblicitarie. Dopo aver studiato recitazione e dizione, nel 2008 Giuseppe Tornatore la sceglie per il ruolo di Mannina in Baaria. Ha collezionato un successo dopo l’altro e nel 2019 è apparsa come partecipante a Ballando con le stelle nell’undicesima edizione. Sophia Loren è stata impersonata nel biopic televisivo La mia casa è piena di specchi.

Margareth Madé e Giuseppe Zeno: matrimonio, figlie, vita privata

Giuseppe Zeno è legato sentimentalmente a Vanessa Colonna dal 2015; la coppia si è sposata il 20 agosto 2016 a Ortigia e la figlia Angelica è nata nel 2017. Il 4 settembre 2020 Giuseppe Zeno ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Beatrice.

Margareth Madé: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @margarethmade vanta 44 mila followers.

Giuseppe Zeno ha partecipato a numerosi film importanti. Nato in Campania ma cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina, in Calabria, ha studiato all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro. Si è ispirato alla recitazione fin da piccolo, studiando all’Istituto d’Arte Drammatica Calabrese e successivamente all’Istituto d’Arte Drammatica di Varsavia.

Ha debuttato sul palcoscenico nel 1997, interpretando Le Troiane di Euripide, e ha partecipato a numerose tournée in tutto il mondo, in particolare nelle nazioni sudamericane. In Incantesimo 5 e 6 ha interpretato Alberto Fusaro. Nel 2019 ha fatto parte del cast della serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e l’anno successivo ha preso parte a Come una madre, in cui ha interpretato Kim.

I romanzi di Maurizio De Giovanni hanno ispirato una fiction del 2021 con Domenico Gambardella e Serena Rossi, dove l’autore interpreta se stesso. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Giuseppe Zeno: figli

Zeno ha iniziato a frequentare l’attrice Margareth Madè nel 2015 e l’ha sposata il 20 agosto 2016 a Ortigia, Siracusa. La prima, Angelica, è nata nel 2017. La seconda, Beatrice, è nata nel 2020. Ha due figlie, una delle quali si chiama Beatrice ed è nata nel 2020. La seconda è nata nel 2017. A differenza di Beatrice, nata nel 2020, la seconda figlia è stata chiamata Margareth Madè. L’attore è nato a Napoli l’8 maggio 1976 e oggi ha 46 anni. Grazie alla sua professione di attore, l’attore e la sua famiglia vivono a Roma, dove risiedono. In Calabria e in Campania, entrambe zone in cui è cresciuto, l’attore napoletano lavora come attore dal 2009. È alto 183 cm.

Giuseppe Zeno è un attore italiano nato il 8 luglio 1978. Ecco la sua filmografia:

Cinema:

I giardini dell’Eden (2008)

Natale a Beverly Hills (2009)

Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2010)

Escort in love (2011)

A Flat (2011)

Buongiorno papà (2013)

Sapore di te (2014)

Un matrimonio da favola (2014)

Nemiche per la pelle (2016)

Andiamo a quel paese (2014)

Se son rose (2018)

Like a Cat on a Highway (2018)

Piove sul bagnato (2019)

10 giorni senza mamma (2019)

Televisione: