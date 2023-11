“Da questa triste vicenda dobbiamo trarre insegnamento”: il messaggio di Gino Cecchettin, padre di Giulia

.Il padre di Giulia Cecchettin ha finalmente deciso di rompere il silenzio dopo la terribile scoperta del cadavere di sua figlia e l’arresto di Filippo Turetta. “Dobbiamo trarre qualcosa di positivo da questa tragedia. Come famiglia, ci impegneremo attivamente affinché ciò non accada più. Parlo non solo a nome di Giulia, ma anche di Elena: faremo qualcosa” ha dichiarato con determinazione il padre della giovane vittima. “Ovviamente, come famiglia, sentiamo tantissimo la mancanza di Giulia, come avrete potuto notare dai miei messaggi di questa mattina. Tuttavia, dobbiamo trovare la forza per guardare al futuro” ha aggiunto l’uomo, mentre si trovava davanti alla villetta di Vigonovo.

Il messaggio del padre di Giulia alle donne: “Se avete dubbi, parlatene”

Gino Cecchettin ha voluto anche lanciare un messaggio importante a tutte le donne. “Fate attenzione alle vostre relazioni. Comunicate con vostro padre, vostro fratello, chiunque possa darvi fiducia. Ma se anche solo avete il minimo dubbio che la vostra relazione non sia quella che desiderate, parlatene. È solo in questo modo che potrete salvare la vostra vita e evitare di dover celebrare un altro femminicidio” ha aggiunto con fermezza il padre della povera Giulia. “Come padre, naturalmente mi pongo delle domande e, purtroppo, il tempo passa inesorabilmente. Ora è troppo tardi. Dobbiamo fare qualcosa per coloro che ancora hanno la possibilità di restare qui con noi” ha concluso con un tono di voce carico di tristezza e preoccupazione.





