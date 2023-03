Daniele Scardina come sta: condizioni «gravi ma stabili»

Il 30enne è stato ricoverato all’Humanitas di Rozzano con grande passione martedì alle 17.00.

Daniele Scardina è in condizioni stabili dopo un intervento alla testa all’Humanitas di Rozzano. Il pugile 30enne è stato ricoverato ieri dopo essersi sentito male al termine di un allenamento in palestra. Il pugile, arrivato in ospedale in codice rosso, è stato operato d’urgenza alla testa ieri sera dall’équipe di neurochirurgia cranica di Humanitas. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutarne l’evoluzione.

La malattia di Daniele Scardina

Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 presso la FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando Provinciale di Milano, Scardina avrebbe terminato un allenamento in cui si sentiva già poco bene. Dopo poco tempo, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba, accasciandosi a terra e perdendo conoscenza dopo aver fatto la doccia.

Al momento non si sa con certezza se sia stato colpito durante l’allenamento con uno sparring partner, ma in ogni caso tutti i testimoni dicono che si trattava di un allenamento leggero. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e al 9 di via Enrico Fermi sono arrivati i medici del 118 che hanno valutato le sue condizioni come molto gravi. Lo hanno intubato e trasportato d’urgenza alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona dell’hinterland sud milanese dove viveva e si allenava.

È nato e vive a Rozzano, dove è popolare e amato. In palestra si stava allenando per il suo prossimo incontro, il suo debutto come peso medio, previsto per venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Lì si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico.