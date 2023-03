Daniele Scardina come sta? Vicino al risveglio dal coma indotto

La comunità di appassionati di boxe è sollevata dalle ultime notizie sulle condizioni di Daniele Scardina, noto anche come King Toretto. Il pugile è stato sottoposto a un’operazione al cervello per un ematoma sottodurale ed è attualmente in coma indotto. Tuttavia, il suo manager, Alessandro Cherchi, ha recentemente confermato che le sue condizioni stanno migliorando e che presto verrà risvegliato.

I medici stanno valutando attentamente il momento migliore per effettuare la procedura di risveglio, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il promoter di Scardina ha sottolineato l’importanza di tutelare la privacy del pugile e della sua famiglia in questo difficile periodo. La famiglia ha chiesto preghiere per il decorso post-intervento e il promoter sottolinea che le notizie sulle sue condizioni continuano a essere positive.

Il graduale miglioramento delle condizioni di Scardina è stato confermato dalle TAC e dagli esami effettuati dall’équipe dell’Humanitas di Rozzano. Scardina ha già mosso la lingua e il braccio, segnali incoraggianti che indicano una ripresa progressiva dal coma indotto.

La comunità che segue King Toretto attende con ansia il suo risveglio, ma la cautela e la pazienza rimangono prioritarie a causa della gravità della situazione. L’agente di Scardina ha confermato che i medici hanno deciso di attendere ancora qualche giorno prima di effettuare la procedura di risveglio, quando la situazione complessiva sarà tale da rendere possibile la ripresa del pugile.

In definitiva, le notizie sulle condizioni di Daniele Scardina sono incoraggianti e la comunità attende con speranza il suo risveglio. Tuttavia, è importante rispettare la privacy del pugile e della sua famiglia in questo momento difficile e lasciare che il decorso post-intervento prosegua secondo la prassi medica.