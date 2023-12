La scorsa sera, Stefano De Martino ha conquistato il pubblico televisivo italiano con la sua eclettica performance nella prima serata di Raidue, nel programma “Da Natale a Santo Stefano”. Questa serata, dedicata alla musica e al divertimento, ha visto De Martino mettersi in mostra in un modo che pochi si aspettavano.

Stefano De Martino, noto per la sua carriera da ballerino e le sue esperienze in programmi televisivi, ha dimostrato un talento musicale sorprendente. Seduto al pianoforte, ha suonato con destrezza e passione, impressionando il pubblico con le sue abilità musicali. È stato un momento di pura gioia e spettacolo, dove De Martino ha dimostrato di essere un intrattenitore completo.

La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera calda e famigliare, con balli, canzoni e momenti comici, il tutto accompagnato da un’orchestra di 30 elementi e 22 ballerini. La Rai ha fatto un ottimo lavoro nell’organizzare un evento coinvolgente che ha catturato l’attenzione del pubblico.





Uno dei momenti più divertenti della serata è stato il monologo di Stefano De Martino con Maria De Filippi, la sua “Pigmalione” che ha creduto in lui quando molti altri non lo facevano. È stato un momento toccante e divertente, in cui De Martino ha mostrato la sua gratitudine e ammirazione per la sua mentore.

Il Christmas Show di Stefano De Martino su Rai2 è stato un grande successo di pubblico. Ha attirato 1.625.000 spettatori con uno share del 9.5%, dimostrando che De Martino ha un seguito fedele e appassionato. Nonostante alcune cadute di scrittura nello spettacolo, il suo talento e la sua energia hanno brillato, rendendo la serata un momento memorabile per tutti gli spettatori.

Stefano De Martino non è solo un ballerino o un ex di Belen Rodriguez. Sta dimostrando di essere un artista versatile e in crescita, capace di intrattenere il pubblico con la sua musica e il suo talento comico. Anche se non è ancora al livello di grandi nomi come Sinatra o Dean Martin, sta sicuramente lavorando duramente per migliorare e stupire il suo pubblico.

La serata di Stefano De Martino è stata una piacevole sorpresa per il pubblico televisivo italiano. Ha dimostrato di avere molte più frecce al suo arco, consolidando la sua posizione come uno degli intrattenitori più versatili e amati del momento. La sua carriera è in costante evoluzione, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà in futuro.