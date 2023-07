Decisione ufficiale: Mediaset, colpo di scena Gerry Scotti: è lui il nuovo conduttore

Grandi novità si prospettano per Gerry Scotti all’interno di Mediaset. Solo ora si scopre che il fortunato conduttore di Caduta Libera si prepara ad assumere un’altra importante e prestigiosa posizione all’interno dell’emittente televisiva. Fonti di stampa rivelano infatti che lo storico presentatore di Striscia la Notizia raddoppia le sue apparizioni in TV. Pare che il celebre volto di Mediaset avrà un appuntamento doppio ogni domenica: con un altro programma in prima serata su Canale 5.

Secondo le indiscrezioni che circolano nei corridoi di Cologno Monzese, Scotti farà il suo ritorno nella fascia pre-serale di Mediaset come conduttore del game show Caduta Libera e poi si presenterà in prima serata con “Io Canto generation” e “Lo Show dei Record”. Secondo quanto riferito da Tv Blog, l’autunno prossimo sarà un periodo molto intenso per il famoso e amato presentatore. Come accennato in precedenza, Gerry condurrà il suo quiz nel preserale e avrà anche una serie di appuntamenti in prima serata. Secondo quanto riportato da Tv Blog, si parla di quattro prime serate a partire dalla metà di ottobre.

Gerry Scotti, grandi novità in arrivo a Mediaset

In altre parole, oltre a vederlo sempre nel ruolo di padrone di casa di Caduta Libera, Gerry Scotti presenterà anche il talent show “Io Canto generation”: “Dopo le quattro puntate in prima serata di Caduta Libera, è prevista l’arrivo della nuova serie di Io Canto generation…”, si legge su Tv Blog.

E ancora: “Le puntate previste dello show dedicato ai giovani di Scotti, attualmente in onda nel preserale di Mediaset con alcune repliche, dovrebbero essere circa sei in totale. Si ricorda che i coach delle tre squadre di giovani cantanti dovrebbero essere Orietta Berti, Mara Maionchi e Marcella Bella”.

Solo poco tempo fa, in un’intervista al settimanale Chi, Gerry Scotti ha dichiarato: “Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione”. Si riferiva chiaramente alla gestione di Caduta Libera, che sta attraversando un periodo difficile a causa dei cali di ascolto degli ultimi mesi. “Quando realizzeremo le nuove puntate, vedremo quale sarà il futuro. È una macchina costosa ma efficiente che va utilizzata. Decideremo in base ai risultati”, aveva affermato il padrone di casa.