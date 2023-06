"Devo dire una cosa a tutti voi": L'Appello della Mamma di Kata - Controcopertina

La mamma di Kata, la bambina scomparsa, fa un appello commovente a Chi l’ha Visto. Emergono video terribili che mostrano violenti scontri nell’ex hotel Astor. Scopri i dettagli e l’evolversi della ricerca.

Kata, l’Appello della Mamma a Chi l’ha Visto

La tragedia della scomparsa di Kata continua ad attirare l’attenzione di tutti. La giovane Katherine, la madre di Kata, si è rivolta alle telecamere di Federica Sciarelli in una toccante intervista a Chi l’ha Visto. Le sue parole hanno suscitato discussione e commozione: “Noi non abbiamo fatto niente di male, aiutateci a trovare nostra figlia”, ha detto. “Sono 11 giorni che non la vedo né la sento. Immaginatevi come mi sento. Per favore, aiutatemi a trovarla. Per favore. Ciò che sto passando non dovrebbe accadere a nessuno.”

Emergono Video Terribili

Durante la trasmissione su Rai 3, è stato mostrato un video che ha scosso profondamente tutti coloro che lo hanno visto. Il filmato, diffuso da Il Tirreno e trasmesso nuovamente su Chi l’ha Visto, mostra scontri violenti avvenuti nell’ex hotel Astor. Le immagini, probabilmente registrate con un telefonino, mostrano momenti di grande tensione tra le persone presenti. Uomini e donne urlano nel cortile, mentre si assiste a un assalto a una stanza in cui compaiono dei coltelli e tentativi di sfondarla. In mezzo a tutto questo caos, si può udire la voce di una bambina che grida “Basta”. Non è possibile confermare se quella fosse effettivamente Kata, ma la possibilità è angosciante.

La Scomparsa di Kata

Poco tempo dopo quegli avvenimenti drammatici, la piccola Kata, di soli 5 anni, scomparve nel nulla. L’ultima immagine che abbiamo di lei risale alle 15:13, inquadrata sulle scale dell’Astor. Alle 15:01, Kata era uscita insieme a suo fratello e ad altri bambini, ma al contrario dei ragazzi più grandi che si dirigevano verso il campo da calcio, lei si separò da loro. Nel frattempo, la madre di Kata entrò nello stesso cancello alle 15:45.

La madre iniziò a cercare la figlia, chiedendo informazioni a suo fratello Abel, zio di Kata. I peruviani ipotizzarono che la bambina fosse con gli altri bambini a giocare a pallone. Ma alle 16:45, quando i bambini tornarono all’Astor, comunicarono che Kata non era mai stata con loro, scatenando l’allarme generale. Ogni azione compiuta dalla madre per ritrovare sua figlia è ora oggetto di indagine. Ora, è fondamentale capire da dove sia uscita e, nel caso, con chi sia stata.

La ricerca di Kata continua senza sosta, nella speranza di riportare la bambina sana e salva alla sua famiglia. Le autorità e il pubblico si uniscono nella ricerca di risposte, nella speranza che la verità emerga presto e che Kata possa tornare a casa dove appartiene.