Diletta Leotta incinta? Accenno di pancino sospetto infiamma il web

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano un figlio? Il video diffuso sui social media sembra suggerirlo. Si ipotizza che Diletta Leotta possa essere incinta, dopo che è stata vista con un possibile pancione in un video con il suo presunto fidanzato, Loris Karius.

Pancino sospetto

La giornalista e conduttrice di Dazn su TikTok nelle scorse ore ha postato un video che ha scatenato il gossip. Diletta Leotta ha postato una clip in cui sfoggia alcuni abiti in vista del Festival di Sanremo, ma alcuni fotogrammi rivelano un pancino sospetto che infiamma i tanti ammiratori del volto della Serie A. Sarà che il portiere tedesco in prestito dal Newcastle ha segnato il gol più importante della sua vita? Al momento nessuno dei due ha voluto intervenire sulla questione, ma le prime indiscrezioni serpeggiano già sul web.

La storia d’amore tra Milano e Londra è una storia che è stata raccontata molte volte. È la storia di due città separate da una grande distanza, ma unite dall’amore reciproco.

Nonostante Diletta Leotta e Loris Karius siano molto impegnati, trovano sempre il modo di vedersi. Infatti, i due vengono spesso fotografati mano nella mano a Milano, ma postano anche molte storie che li ritraggono in Inghilterra. E dal loro rapporto sempre più appassionato, potrebbe essere arrivato il momento di allargare la famiglia…. Il dettaglio social scatena nuove indiscrezioni.