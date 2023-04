Dimessa dall’ospedale, festeggia al ristorante ma viene investita e muore davanti al locale

Il martedì sera scorso si è verificata una tragica vicenda sul lungomare di Tortoreto (Teramo), in cui due amiche sono state investite da un furgoncino. Roberta Fiano, di 56 anni, è stata travolta mentre attraversava la strada insieme ad un’amica leggermente più giovane. Purtroppo, la signora Fiano ha riportato ferite mortali e non è sopravvissuta all’incidente, mentre l’altra donna è stata ricoverata in ospedale con un trauma cranico e alcune fratture, ma non risulta in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’incidente si è verificato in prossimità dell’hotel Costa Verde. Le due donne, insieme ad alcuni familiari, avevano appena concluso una cena al ristorante per festeggiare le dimissioni dall’ospedale di una delle due amiche.

Poco prima di attraversare la strada, il furgoncino di una società sportiva le ha investite, causando un impatto violentissimo. La signora Fiano è stata sbalzata per diversi metri e purtroppo i tentativi del personale sanitario del 118 di salvarla sono risultati vani. Successivamente, i carabinieri hanno arrestato l’autista del furgoncino, un uomo di 40 anni, risultato positivo all’alcol test.