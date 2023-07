“Domenica In”: il Cambiamento Storico al Timone del Programma

Sarà una stagione di rivoluzioni per “Domenica In”, con un volto totalmente nuovo al comando del programma iconico.

La Nuova Edizione di “Domenica In”: Rivoluzioni in Vista

La prossima edizione di “Domenica In”, in partenza il 17 settembre 2023, si preannuncia piena di novità. Mara Venier, la storica conduttrice del programma, darà spazio a nuove voci, permettendo anche al pubblico comune di condividere storie e riflessioni. Il titolo della prima puntata sarà “La Storia”, un omaggio alla lunga tradizione del programma Rai, in onda dalle 14:00 alle 18:45.

Inoltre, come riportato dal giornalista Giuseppe Candela di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, si sta cercando un pubblico particolarmente comunicativo, ispirandosi forse al modello di “Arena”: “Domenica In cerca pubblico parlante. Tra qualche giorno iniziano i provini.”

L’Eredità di “Domenica In”: Una Lunga Fila di Conducenti

Attraverso gli anni, “Domenica In” ha visto una lunga fila di volti noti alla sua guida: da Amadeus a Lino Banfi, da Lorena Bianchetti a Paolo Bonolis, passando per Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini, Pino Insegno, Paola Perego, Salvo Sottile, Iva Zanicchi, Marisa Laurito, Gigi Sabani, Sandra Mondaini, Cristina Parodi, Luisa Corna, Antonella Clerici, fino a Fabrizio Frizzi.

Alessia Marcuzzi, la Nuova Guida di “Domenica In”?

“Questo è l’ultimo. Già quest’anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuto, abbiamo fatto ascolti meravigliosi”, ha confidato Mara Venier a LaPresse, durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Dopo quindici edizioni, Mara Venier dirà addio al programma e ora si aprono le scommesse sulla sua successora. Una delle opzioni più probabili potrebbe essere Alessia Marcuzzi, un’ex conduttrice Mediaset ora in Rai. L’indiscrezione è stata rilasciata da Gianluca Paganotti, autore e blogger, sul suo account Instagram Luha2013.

“Alessia Marcuzzi raccoglierà l’eredità di Mara Venier, sarà la conduttrice romana a subentrare alla conduzione nella stagione 2024/2025. Non solo, qualora gli ascolti del contenitore domenicale di Raiuno dovessero risentire della concorrenza di Maria De Filippi, cosa mai accaduta finora, Alessia Marcuzzi entrerà a supporto di Zia Mara già dalla prossima stagione”, si legge sul blog di Paganotti.