Domenica In: Mara Venier conferma il suo ritorno a settembre - Controcopertina

Mara Venier, la celebre conduttrice televisiva, ha annunciato con entusiasmo il ritorno di Domenica In a settembre. La trasmissione, amatissima dal pubblico italiano, vivrà la sua quindicesima edizione sotto la guida di Mara Venier. La conduttrice ha dichiarato di essere pronta per questa nuova avventura e di iniziare a lavorare con il suo consolidato team. Sarà affiancata dal nuovo direttore Angelo Mellone, con il quale ha già avuto incontri positivi e calorosi.

Il ritorno di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier, nota come la “zia d’Italia”, condurrà la quindicesima edizione di Domenica In a partire da settembre. Questo storico programma televisivo di Rai1, amatissimo dal pubblico, avrà ancora una volta la firma e la presenza di Mara Venier. La conduttrice ha dimostrato la sua dedizione e fedeltà alla trasmissione nel corso degli anni, regalando momenti di spettacolo e intrattenimento a milioni di telespettatori.

Il Premio Biagio Agnes e altri appuntamenti importanti

Nel frattempo, Mara Venier sarà anche impegnata nel condurre la quattordicesima edizione del Premio Biagio Agnes, un prestigioso riconoscimento internazionale di giornalismo e informazione. Il premio, dedicato allo storico direttore generale della Rai, riunirà grandi professionisti del settore e ospiterà artisti di talento come Al Bano, Fausto Leali e Arisa. Mara Venier sarà affiancata da Alberto Matano nella conduzione di questo evento, che si svolgerà il 4 luglio in seconda serata.

Riconoscimenti e premi

Durante il Premio Biagio Agnes, saranno celebrati giornalisti e professionisti di spicco. Tra i premiati di quest’anno, ci saranno personalità come la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, Stefania Battistini del Tg1 e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera per la loro testimonianza sul conflitto tra Ucraina e Russia. Saranno inoltre premiati Francesca Paci, cronista de La Stampa, Fiorello per la sua straordinaria carriera televisiva e la serie “Il nostro generale” interpretata da Sergio Castellitto. Anche il film su Dante diretto da Pupi Avati riceverà un premio.

Il significato del Premio Agnes per Mara Venier

Per Mara Venier, presentare il Premio Agnes rappresenta un riconoscimento importante. Ogni stagione che le viene richiesta di condurre questo evento è un motivo di orgoglio, un attestato di apprezzamento per il suo lavoro e impegno nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Mara Venier è pronta ad affrontare nuove sfide e a regalare ai telespettatori un’altra indimenticabile stagione di Domenica In.