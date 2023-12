La comunità di Paullo, nei pressi di Milano, è in lutto per la morte inaspettata di Don Roberto Pozzi, il giovane vicario parrocchiale di soli 32 anni.

Un Triste Addio Inaspettato

Sabato 16 dicembre, una notizia tragica ha scosso Paullo e i suoi abitanti. Don Roberto Pozzi, 32 anni, vicario parrocchiale, è stato vittima di un malore improvviso. Dopo aver condiviso un pranzo con gli anziani dell’Auser, mentre stava tornando a casa in auto, ha avvertito uno stato di malessere improvviso.

Appena riuscito a fermare il suo veicolo in piazza Marconi, è stato soccorso da passanti premurosi che hanno subito allertato il 118. Nonostante il rapido trasporto all’ospedale San Raffaele di Segrate e il suo immediato ricovero in terapia intensiva, Don Roberto non è riuscito a sopravvivere all’improvviso malore.





Una Vita al Servizio della Fede

Nato a Mulazzano, nel Lodigiano, Don Roberto Pozzi aveva dedicato la sua vita al servizio della fede. Negli ultimi tre anni, ha svolto il ruolo di sacerdote e ha prestato servizio in diverse parrocchie della provincia, tra cui Lodi Vecchio e Maleo. La sua prematura scomparsa ha creato un vuoto insormontabile nelle comunità a cui ha dedicato la sua vita.