In questo articolo, andremo a conoscere meglio Qazim Belleno, il figlio di una delle cantanti più celebri dell’Italia, Anna Oxa. Anna Oxa ha una carriera musicale di successo, con 23 album in studio e collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Ha vinto il Festival di Sanremo due volte e ha una carriera che si estende per decenni. Oltre alla sua carriera musicale, Anna Oxa è anche conosciuta per la sua personalità forte e per la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, oggi ci concentriamo su suo figlio, Qazim Belleno, e cerchiamo di svelare alcuni aspetti della sua vita e del suo lavoro.

Età e Biografia di Qazim Belleno

Qazim Belleno è nato nel 1997, il che significa che ha attualmente 26 anni. Ha radici albanesi ed è il figlio di Anna Oxa (sua madre) e Gianni Belleno (suo padre). Ha anche una sorella, Francesca Belleno, nata nel 1992. Anna Oxa ha condiviso un dettaglio interessante sulla sua relazione con i suoi figli, dichiarando: “Sono cresciuta con i miei figli per cui, non ho usato il senso di autorità, ho imparato attraverso di loro e attraverso la mia vita e perciò non mi sono mai presentata come la perfezione. Non ho mai detto questo sì o questo no. Ho dato loro la possibilità di fare delle esperienze, ma non di portarsele dietro rimanendo sempre uguali, senza evolversi”.

Il Lavoro di Qazim Belleno

Qazim Belleno sembra seguire le orme dei suoi genitori nel mondo della musica. Dal suo profilo Instagram, possiamo vedere che Qazim è un cantante. Le sue canzoni possono essere ascoltate tramite i suoi canali social, il che suggerisce che sta cercando di costruire la sua carriera musicale, seguendo le importanti influenze della sua famiglia.





Vita Privata di Qazim Belleno

Purtroppo, ci sono poche informazioni sulla vita privata di Qazim. In passato, i figli di Anna Oxa hanno affrontato alcune sfide, come quando la madre ha denunciato il padre, Gianni Belleno, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, poiché non versava il mantenimento stabilito dalla legge. Questa controversia si è risolta con un pagamento di 5.000 euro da parte di Gianni, seguito da un ulteriore pagamento di 25.000 euro destinati alla figlia Francesca, la sorella di Qazim.

Per chi fosse interessato a seguire Qazim Belleno sui social media, il suo profilo Instagram è @qazim.info.