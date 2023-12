Anna Oxa, celebre cantante italiana, è nota non solo per la sua carriera musicale ma anche per la sua vita privata e familiare. In questo articolo, sveliamo chi sono i suoi due figli, Francesca e Qazim Belleno, e approfondiamo la loro relazione con la madre.

Le Radici di Anna Oxa

Anna Oxa ha attraversato tre matrimoni nella sua vita. Il primo, nel 1986, è stato con Behjet Pacolli, mentre il secondo è stato con Gianni Belleno, noto musicista e batterista dei New Trolls, dal 1989 al 1999. Quest’ultimo matrimonio ha portato alla nascita dei suoi due figli, Francesca e Qazim. Il terzo matrimonio è stato con Marco Sansonetti.

È interessante notare che il padre di Anna Oxa, Qazim Hoxha, è di origine albanese, mentre sua madre, Elena Piccininno, è italiana.





La Storia d’Amore con Gianni Belleno e la Nascita dei Figli

Dopo il matrimonio con Ciani, Anna Oxa ha avuto una lunga relazione con Gianni Belleno, musicista dei New Trolls, che le fu presentato proprio dall’ex marito. Questa relazione ha portato alla nascita dei suoi figli, Francesca e Qazim, e ha rappresentato un periodo di amore e crescita familiare.

Tuttavia, questa relazione è destinata a naufragare, culminando con una denuncia nel 2009 da parte della cantante nei confronti di Belleno per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” nei confronti dei loro figli. Belleno è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 5.000 euro per il figlio minore, all’epoca quattordicenne, e 25.000 euro per la figlia maggiorenne.

La Vita Privata di Anna Oxa Oggi

Oggi, a 60 anni, Anna Oxa mantiene una posizione riservata sulla sua vita sentimentale. Ha dichiarato in passato: “Che importanza ha se amo, se non amo? Se farò 60 anni o ne ho fatti 40? Se piaccio o no? Ma chi se ne frega.” L’artista preferisce concentrarsi sulla sua carriera artistica, mantenendo la sua vita privata lontana dai riflettori.

Il Legame con i Figli: Francesca e Qazim Belleno

Francesca e Qazim Belleno sono i nomi dei figli di Anna Oxa, e la cantante ha sempre dichiarato di avere un rapporto splendido con loro. Crescendo con i suoi figli, Anna Oxa ha adottato un approccio genitoriale che enfatizza la libertà di esplorare e crescere, senza imposizioni autoritarie.

Nelle sue parole: “Ho imparato attraverso di loro e attraverso la mia vita e perciò non mi sono mai presentata come l’essere perfetto. Non ho mai detto questo sì o questo no. Ho dato loro la possibilità di fare le proprie esperienze, ma non di portarsele dietro rimanendo sempre uguali, senza evolversi.”

Il padre di entrambi i figli della cantante è Gianni Belleno, e nonostante le sfide passate, il legame tra Anna Oxa e i suoi figli rimane forte e amorevole.