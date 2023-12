Il mondo dello spettacolo è scosso dalle controversie che coinvolgono Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice di fama mondiale. Mentre il pubblico si divide sulle recenti polemiche, alcune figure di spicco hanno deciso di prendere posizione.

Donatella Versace: “Era L’azienda Che Doveva Versare il Contributo”

Donatella Versace, la famosa stilista italiana, si è schierata dalla parte di Chiara Ferragni. In un post sui social media, Donatella ha difeso l’influencer, sottolineando che la responsabilità per il contributo contestato non dovrebbe ricadere esclusivamente su Chiara e Fedez. Ha elogiato la coppia per le loro opere di beneficenza nel corso degli anni, affermando che sono un esempio positivo per l’Italia e i giovani.

Donatella ha anche lanciato una frecciatina a Selvaggia Lucarelli, giornalista nota per le sue opinioni contro Chiara Ferragni. Ha sottolineato che Lucarelli non ha mai contribuito significativamente alla beneficenza e ha invitato tutti a tacere, lasciando spazio alle azioni positive.





Selvaggia Lucarelli non ha perso tempo nel rispondere, sottolineando l’ironia del fatto che Donatella abbia scritto il suo commento sotto un post riguardante il Festival di Sanremo.

Wanna Marchi: “Io l’Unica Vera Influencer e Truffatrice in Italia”

Anche Wanna Marchi, figura nota nel mondo dello spettacolo italiano, è intervenuta sulla questione. Ha affermato di essere “l’unica vera influencer e l’unica truffatrice vera” in Italia. Ha anche menzionato il suo coraggio nel parlare apertamente nella serie Netflix sulla truffa, sottolineando la sua posizione come pioniera del marketing, termine ora diffuso.

Wanna Marchi ha analizzato il video delle scuse di Chiara Ferragni, prendendo le distanze dalla controversia sull’influencer. Ha suggerito che Chiara avrebbe dovuto mostrare la sua ricchezza e il suo successo invece di cercare di apparire dimessa nel video.

Infine, ha consigliato a Chiara Ferragni di fare ciò che sente senza ascoltare le critiche, sottolineando che le persone che la circondano potrebbero non essere di aiuto. Ha previsto che Chiara potrebbe lasciare l’Italia ma ha sottolineato che questa non sarebbe una fuga, poiché può lavorare in tutto il mondo.

In un momento di divisione e discussioni accese, le opinioni nel mondo dello spettacolo riflettono la complessità delle questioni sollevate dalla controversia di Chiara Ferragni. Mentre alcuni difendono l’influencer, altri sollevano domande critiche sulla situazione. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e come influiranno sulla carriera e la vita di Chiara Ferragni.