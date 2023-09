Dove Guardare Roma-Milan: Streaming Gratis e Diretta Live TV su SKY o DAZN?

Il calcio è di nuovo nel centro dell’attenzione, e Venerdì 1° settembre alle ore 20.45, lo stadio “Olimpico” di Roma sarà il palcoscenico del vibrante scontro tra Roma e Milan, un incontro cruciale valido per la 3.a giornata del campionato di Serie A. Ma prima di immergersi nel match, scopriamo dove vedere Roma-Milan in diretta tv e streaming. Ecco una panoramica dettagliata.

La Situazione Attuale

La Roma ha accumulato 1 punto finora, con un pareggio contro la Salernitana (2-2) all’esordio e una sconfitta per 2-1 contro il Verona al “Bentegodi”. Dall’altra parte, il Milan brilla con 6 punti frutto delle vittorie contro Bologna (0-2) e Torino (4-1).

Il Fischio d’Inizio e le Aspettative

Il fischio d’inizio segnerà l’inizio di un’ardua sfida diretta dal signor Antonio Rapuano, accompagnato da Meli ed Alassio come assistenti, mentre il quarto uomo sarà Massa. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Irrati e Di Vuolo, pronti a intervenire per garantire giustizia sul campo.

Le Formazioni Probabili

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy; Belotti. All. Mourinho.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Streaming e Diretta TV

Il match Roma-Milan, decisivo per la 3.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. L’applicazione Dazn è disponibile su una varietà di dispositivi mobili, tra cui Smart TV, smartphone, PC, Tablet e persino console come la PS4 e l’Amazon Fire Stick. Questo significa che puoi goderti l’azione in tempo reale ovunque tu sia, senza perdere neanche un momento di gioco.

Sintonizzati su DAZN e vivi l’emozione di Roma-Milan come se fossi in prima fila, pronti a celebrare ogni gol e a vivere ogni azione intensa. Prepara le tue bevande preferite, scegli il tuo angolo di comfort e goditi questo spettacolo di calcio che promette di tenere tutti col fiato sospeso. Non perdere l’opportunità di essere parte dell’azione, segui il match con DAZN e vivi la passione del calcio italiano nella sua forma più autentica.

Prima di ogni grande partita di calcio, è interessante dare un’occhiata ai precedenti tra le due squadre per avere un’idea di come potrebbe evolversi l’incontro. La sfida tra Roma e Milan è sempre carica di tensione e aspettative, con entrambe le squadre che vantano una storia ricca di successi. Di seguito, esamineremo alcuni dei precedenti più significativi tra questi due club di Serie A.

Storia dei Confronti

Roma e Milan hanno una lunga e accesa rivalità nel calcio italiano. I loro incontri sono spesso spettacolari e ricchi di gol. Ecco alcuni dei momenti salienti dei loro precedenti:

Partita Epica del 1999 : Nel marzo del 1999, Roma e Milan si sono affrontati in una delle partite più memorabili della Serie A. Il Milan era in vantaggio per 2-1 fino all’89º minuto, ma la Roma ha completato una rimonta incredibile, vincendo 3-2 grazie a due gol segnati nei minuti finali.

: Nel marzo del 1999, Roma e Milan si sono affrontati in una delle partite più memorabili della Serie A. Il Milan era in vantaggio per 2-1 fino all’89º minuto, ma la Roma ha completato una rimonta incredibile, vincendo 3-2 grazie a due gol segnati nei minuti finali. La Rimonta del Milan nel 2004 : Nel novembre del 2004, il Milan ha compiuto una straordinaria rimonta contro la Roma. Era sotto di tre gol nel primo tempo ma è riuscito a pareggiare il punteggio 3-3 nella ripresa, dimostrando la sua forza e resilienza.

: Nel novembre del 2004, il Milan ha compiuto una straordinaria rimonta contro la Roma. Era sotto di tre gol nel primo tempo ma è riuscito a pareggiare il punteggio 3-3 nella ripresa, dimostrando la sua forza e resilienza. Le Vittorie Chiave: Entrambe le squadre hanno ottenuto importanti vittorie nei loro confronti diretti nel corso degli anni. Tali vittorie spesso hanno avuto un impatto significativo sulla corsa al titolo di Serie A.

L’Attuale Situazione

Al momento del tuo riferimento nel settembre 2023, è importante notare che la situazione di entrambe le squadre potrebbe essere molto diversa rispetto ai loro precedenti incontri. Le formazioni, gli allenatori e le dinamiche di squadra possono cambiare notevolmente nel corso del tempo.

Precedenti Recenti

Per ottenere informazioni più precise sui precedenti recenti tra Roma e Milan, è consigliabile consultare fonti aggiornate come siti web sportivi o statistiche ufficiali della Serie A. In questo modo, sarai in grado di scoprire quali squadre hanno avuto la meglio negli incontri più recenti e quali giocatori potrebbero essere chiave per l’andamento della prossima partita.