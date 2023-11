Real Madrid-Napoli come vedere Streaming Gratis Diretta Live TV

Stasera è il momento decisivo per gli appassionati di calcio, con il tanto atteso match tra il Real Madrid e il Napoli in Champions League 2023/24, in programma alle 21:00. La formazione partenopea è pronta a scendere in campo per cercare di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, nonostante la sconfitta nella partita di andata. Dall’altro lato, il Real Madrid di Ancelotti sta affrontando una serie di infortuni che mettono a dura prova la sua panchina.

Un Real Madrid decimato dagli infortuni

Il Real Madrid sarà costretto a fare i conti con numerose assenze importanti questa sera. Oltre ai giocatori già fuori per infortunio, come Courtois, Militao, Vinicius, Tchouaméni, Camavinga e Güler, il club si trova ora anche senza il portiere Kepa Arrizabalaga e il centrocampista Luka Modric. Queste due assenze di peso rappresentano una sfida significativa per Ancelotti e la sua squadra, ma il tecnico italiano è ottimista: “Mazzarri è un tecnico di esperienza, e il cambio allenatore porta con sé una motivazione in più per i calciatori”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Le probabili formazioni

Entrambe le squadre sono determinate a ottenere un risultato positivo questa sera. Il Real Madrid arriva alla partita con una serie di vittorie e intende mantenere il suo record imbattuto in casa. Il Napoli, d’altra parte, mira a vincere per assicurarsi un posto nei quarti di finale della Champions League.

Ecco le probabili formazioni che dovremmo vedere in campo:

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Sarà una serata emozionante di calcio, e Prime Video è il tuo biglietto per questo spettacolo. Non perdere l’occasione di vedere Real Madrid-Napoli in diretta e gratis!

Precedenti Real Madrid Napoli

Nel mondo del calcio, alcuni incontri sono destinati a rimanere nella memoria collettiva degli appassionati. Uno di questi è sicuramente il confronto tra il Real Madrid e il Napoli. Queste due squadre, entrambe con una storia ricca di successi e trofei, si sono affrontate in diverse occasioni, regalando spettacolo e emozioni ai tifosi di tutto il mondo.

Il primo incontro ufficiale tra Real Madrid e Napoli risale al 1974, durante la Coppa dei Campioni. In quell’occasione, le due squadre si sfidarono nei quarti di finale, con il Real Madrid che riuscì ad avere la meglio vincendo sia l’andata che il ritorno. Nonostante la sconfitta, il Napoli dimostrò di essere una squadra di grande talento e valore.

Negli anni successivi, i due club si sono incontrati in diverse competizioni europee, come la Coppa UEFA e la Champions League. Ogni volta che si affrontarono, le partite furono caratterizzate da un alto livello di gioco e da una grande tensione sul campo. I giocatori delle due squadre si sfidarono a suon di gol e azioni spettacolari, regalando agli spettatori un calcio di altissimo livello.

Uno dei momenti più memorabili degli incontri tra Real Madrid e Napoli risale al 1987, durante la Coppa delle Coppe. In quell’occasione, le due squadre si sfidarono in una doppia finale, con il Napoli che riuscì a vincere il trofeo grazie a una prestazione straordinaria. Quella vittoria segnò un momento storico per il calcio italiano e per il Napoli, che confermò il proprio valore a livello internazionale.

Negli ultimi anni, i due club si sono nuovamente incrociati in Champions League. Le partite sono state sempre molto combattute, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di essere competitive a livello europeo. Il Real Madrid, grazie alla sua esperienza e alla qualità dei suoi giocatori, è riuscito ad avere la meglio in questi confronti, ma il Napoli ha sempre dato filo da torcere ai Blancos.

In conclusione, gli incontri tra Real Madrid e Napoli sono sempre stati caratterizzati da grande spettacolo e emozioni. Le due squadre hanno dimostrato di essere tra le migliori d’Europa, regalando agli appassionati di calcio partite indimenticabili. Non resta che aspettare il prossimo confronto tra queste due grandi squadre, nella speranza di assistere a un altro capitolo memorabile della loro storia calcistica.