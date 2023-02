Dove vive Roberto Benigni? Abita nella mega villa con Nicoletta Braschi

Roberto Benigni è stato a lungo una figura iconica del cinema italiano, con i suoi film che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia di questa forma d’arte. È qui che l’amato attore toscano chiama casa!

L’impareggiabile attore e regista è innegabilmente una forza da non sottovalutare nell’industria cinematografica. Il suo vasto repertorio di film, spesso con l’amata moglie Nicoletta Braschi, ha lasciato un segno indelebile nel pubblico di tutto il mondo. Scopriamo i segreti della loro romantica dimora!

Torniamo a celebrare uno degli attori e registi italiani più amati della storia del cinema: Roberto Benigni! La sua lunga carriera gli ha fatto guadagnare sempre più fan che lo adorano non solo per i suoi film, ma anche per la sua personalità accattivante ed energica.

Con Nicoletta Braschi, l’amata moglie con cui condivide tutta la vita, il regista ha spesso rivelato il suo lato sentimentale, esprimendo le parole più tenere e affettuose. Questa coppia è l’esempio lampante di un amore duraturo e sempre più grande, che ha superato la prova del tempo. Diamo una sbirciatina alla loro romantica dimora!

Dove vive il passionale Roberto Benigni?

L’amato regista è un’icona e il pubblico non ne ha mai abbastanza di aneddoti e curiosità su di lui! È nato a Castiglion Fiorentino, una pittoresca cittadina in provincia di Arezzo, e la sua vita privata è oggetto di leggenda.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi si sono stabiliti con passione a Roma, la capitale d’Italia, dopo un breve periodo a Firenze, dove lui ha vissuto in seminario. Il lavoro di lui lo ha portato in giro per il Paese, ma la loro decisione di chiamare Roma la loro casa è rimasta ferma. Nel corso degli anni, Roberto Benigni è stato insignito di diverse lauree honoris causa in riconoscimento dei suoi successi.

Nicoletta è originaria di Arezzo, ma viveva a Roma già da qualche anno prima di incontrare Benigni. Studiava infatti recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica. Il regista decise di trasferirsi definitivamente nella capitale nell’autunno del 1972, insieme al suo collega e amico Marco Messeri, per cercare maggiori opportunità di lavoro.

Conosciamo bene la lussuosa villa che possiede, situata vicino alle Terme di Caracalla. Recentemente, c’è stato un restauro della Villa Appia delle Sirene, che ha scatenato un’indagine per sospetti abusi edilizi.

Benigni è innegabilmente devoto alla sua terra d’origine e alla famiglia che ancora vi risiede, ma lui e la sua compagna hanno scelto Roma come loro casa. Tuttavia, non è un segreto che Benigni possieda proprietà in tutta Italia, quindi non c’è dubbio che ne abbia anche nella sua città natale.