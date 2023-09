Dramma familiare: Elena Maffeis viene colta da un malore fatale mentre va a trovare sua figlia!

È il 29 agosto scorso, una data che resterà impressa nella memoria di una famiglia di Brescia, quando una tragedia improvvisa ha colpito duramente. Elena Maffeis, un’instancabile insegnante di 53 anni, ha perso la vita in modo inaspettato durante una visita nei Paesi Bassi. La sua missione era semplice ma significativa: raggiungere la figlia adolescente che stava frequentando il quarto anno di scuola superiore.

Una Tragedia Inattesa

Ciò che doveva essere un felice incontro familiare si è trasformato in un incubo. Elena ha subito un malore improvviso che ha lasciato la sua famiglia e gli amici sgomenti. Nonostante un tempestivo trasporto in ospedale e tutti gli sforzi dei medici per salvarla, Elena Maffeis ci ha lasciato, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi la conosceva e la amava.

Una Vita Dedicata All’Insegnamento

Elena Maffeis aveva dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione delle giovani menti. Viveva a Trento da anni e lavorava con passione presso la scuola “Rudolf Steiner”. La sua scomparsa è stata una perdita dolorosa per la comunità scolastica e per tutti coloro che avevano il privilegio di conoscerla.

Un Addio Difficile da Accettare

Lascia il marito e tre figli, che ora devono affrontare un dolore insopportabile. Per coloro che desiderano onorare la memoria di Elena Maffeis, i funerali saranno celebrati sabato 9 settembre a Rovereto. È un momento di lutto e riflessione per tutti coloro che sono stati influenzati dalla sua gentilezza, dalla sua dedizione e dalla sua passione per l’educazione.

Il suo spirito vivrà nei cuori di coloro che ha toccato con la sua presenza e il suo amore per la conoscenza.