“È tempo di calare il sipario”. GF Vip 7, Tavassi e Nikita al confronto decisivo: lui la mette in imbarazzo

GF Vip, Edoardo Tavassi dubita dell’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Il momento della verità si avvicina: tra poche ore, lunedì 3 aprile, il pubblico scoprirà il vincitore di questa edizione del reality presentato da Alfonso Signorini. Accanto a lui, le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, insieme alla “malvagia con il tablet” Giulia Salemi. In finale sono giunti cinque concorrenti: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

Un sesto finalista, novità inedita, verrà selezionato tramite un ulteriore televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Numerose sorprese nelle ultime settimane, dalle squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro all’uscita di Antonella Fiordelisi e Luca Onestini. Proprio riguardo alla fidanzata di Donnamaria, o meglio alla sua relazione con Nikita, si è pronunciato Edoardo Tavassi. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha avuto un confronto con l’influencer, in cui ha esposto il suo singolare punto di vista.

Edoardo Tavassi e l’accusa a Nikita Pelizon

All’interno della Casa, si è verificato un confronto tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Il fratello di Guendalina ha affermato: “…non lo credo, non posso dirtelo perché non lo penso affatto… Ci sono cose che mi lasciano perplesso. Hanno a che fare con il Grande Fratello, con il gioco. Se fossimo stati fuori, chi avrebbe notato queste cose? Non so se mi comprendi. Quando ti faccio la battuta che sei amica di Antonella, è perché lei era molto legata al gioco. Ed è un pensiero solo mio. Potrei sbagliare”.

“È talmente legata al gioco – la risposta sarcastica di Nikita Pelizon – che oggi mi manda un aereo spendendo dei soldi. Nessuno di voi all’epoca è venuto a chiederci nulla”. La discussione è proseguita con Edoardo Tavassi che ha replicato: “Non ho detto che la vostra amicizia sia legata al gioco. Che sia nata per una necessità… Voi due all’inizio non vi potevate sopportare. Tu all’inizio non la sopportavi. Sei una persona intelligente. Ci sono cose che io so, ma te le dirò fuori. Se ti dico che quella era una necessità…”.

Tavassi ha sostenuto che Nikita si sia avvicinata ad Antonella perché il suo gruppo era venuto meno e si era ritrovata sola. Tuttavia, l’influencer triestina ha negato questa ipotesi: “Posso stare benissimo da sola, come lo sono stata per tutta la mia vita quando era necessario farlo”. E voi, siete dalla parte di Edoardo o di Nikita? Nel frattempo, sui social, le critiche contro il VIP non mancano…