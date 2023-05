Ecco il nuovo singolo di Aaron, uscita il 12 maggio: scopriamo insieme ‘Visione led’!

Amici 22 sta per arrivare al suo ultimo atto e tra una settimana finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Nel serale di ieri, sabato 6 maggio, abbiamo assistito a due eliminazioni, tra cui quella di Aaron. Ma, nonostante ciò, il giovane artista ha preso con filosofia l’eliminazione, affermando di essere comunque soddisfatto del percorso compiuto all’interno della scuola di Maria De Filippi. Subito dopo la notifica dell’eliminazione, Aaron ha voluto ringraziare la padrona di casa e ha detto: “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”.

Il carattere di Aaron e la sua bontà d’animo hanno colpito tutti, come dimostrano i numerosi messaggi di affetto che ha ricevuto. Tra questi, uno in particolare lo ha fatto commuovere: “Caro Aaron, l’arte non è una moda, l’arte è capace di mantenere, di farci provare qualcosa. Esiste uno spazio ghiacciato nel nostro cuore dove difendiamo la parte migliore di noi per paura che venga scoperta e distrutta, ma in realtà siamo anche in attesa che qualcuno la scovi, rompa questo ghiaccio e ci riscaldi”.

Aaron ha saputo conquistare il pubblico con la sua intensità, la sua dolcezza, la gentilezza e la sensibilità. Tanti utenti lo volevano in finale e hanno espresso la loro delusione per l’eliminazione. Tuttavia, non tutto è perduto, perché Aaron pubblicherà il suo primo singolo il 12 maggio, intitolato “Visione led”, e il suo EP “Universale” uscirà il 5 giugno e sarà disponibile anche in versione autografata su Amazon.

Purtroppo, durante lo stesso serale, anche la ballerina Maddalena Svevi ha dovuto abbandonare il programma a causa del voto della giuria. Nonostante ciò, la scuola di Amici 22 ha dato a entrambi l’opportunità di crescere come artisti e di mostrare al pubblico le loro doti.

In conclusione, la storia di Aaron è un esempio di come la bellezza possa emergere anche in mezzo allo squallore. Il suo talento e la sua personalità lo hanno reso un artista unico e originale, capace di trasmettere emozioni sincere e di lasciare un segno nel cuore di chi lo ha conosciuto.