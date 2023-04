“Eccola, è giunta”. Nikita Pelizon, l’istante tanto atteso in seguito al GF Vip

Nikita Pelizon sta vivendo un sogno! Dopo la sua tanto attesa vittoria al GF VIP 7, le emozioni erano altissime e l’amore traboccava. Le foto e i video della grande occasione si sono diffusi rapidamente sui social media e i complimenti sono stati infiniti. Novella 2000 ha rivelato i dettagli, ma è stata Nikita a volersi assicurare che tutti condividessero il bellissimo incontro. Era la prima volta che faceva una cosa del genere dopo la sua vittoria nello show: è stato davvero un momento magico!

Nel frattempo, Oriana Marzoli ha rivelato la notizia dell’esperienza di Nikita Pelizon al GF Vip 7: “Ho cercato di essere cordiale e di fare gli auguri a Nikita, ma lei non mi ha degnata di uno sguardo! Tutti mi sono passati accanto e mi sono sentita completamente ignorata. Ma non ho intenzione di lasciarmi turbare da questo! Ho visto tutte le cose che ha postato sui social media insinuando che sono stata maleducata, ma non mi lascerò condizionare nemmeno da questo. Ma ora basta, torniamo all’argomento principale”.

Dopo il GF Vip 7, Nikita Pelizon traboccava di entusiasmo per affrontare qualcosa di nuovo! Era pronta a intraprendere un nuovo viaggio e a lasciare il segno! L’Instagram di Nikita Pelizon si è riempito di foto mozzafiato e il fervore delle persone che l’hanno incontrata è stato notevole. Su Twitter è stato caricato un filmato che ha suscitato il cuore di migliaia di persone e i suoi sostenitori aspettavano con ansia questo momento. Quando finalmente è arrivato, è stata accolta da un fragoroso applauso. Ecco un riassunto dell’intero evento.

A poco più di una settimana dalla fine del GF Vip, Nikita Pelizon ha fatto un raduno con tutti i suoi fan, i Nikiters, che sono esplosi di gioia quando hanno visto arrivare la ragazza nata a Trieste. Su Twitter c’è chi ha scritto: “La nostra fatina con i suoi fan”. E ancora: “Che bello vedere quante persone ti vogliono bene. Quando vieni nel Nord-Est? A proposito, ti hanno dato un trofeo quando hai vinto? Mi sono vista nel muro delle fotografie, che emozione”. Un’ovazione clamorosa quella riservata alla giovane.

Probabilmente farà altri incontri anche in futuro, dato il successo stratosferico riscontrato in queste ore. Grandissima la disponibilità mostrata dalla vincitrice del GF Vip 7, che non si sarebbe mai aspettata di ricevere così tanto affetto.