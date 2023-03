Eccomi, presente. Mauro Coruzzi, primo scatto post-ictus ischemico: il benessere di Platinette

Il 14 marzo, Mauro Coruzzi ha subito un ictus ischemico. Durante la trasmissione Storie Italiane su Rai1, Milly Carlucci ha voluto mandare un messaggio a Platinette, con cui ha lavorato in passato a Ballando con le Stelle e al Cantante Mascherato. Carlucci lo ha descritto come una persona di grande cultura, spessore e profondità, definendolo una vera e propria tigre per la sua forza di combattente. Ha concluso il suo messaggio con parole di incoraggiamento per la sua pronta guarigione.

Anche il conduttore di ItaliaSì!, Marco Liorni, ha espresso il suo sostegno per Mauro Coruzzi, definendolo una colonna del programma dal 2018. Dopo il ricovero di Platinette presso l’ospedale Niguarda di Milano, il conduttore ha pubblicato una foto su Instagram in cui lo si vede sorridente.

Il post ha suscitato un’ondata di messaggi di incoraggiamento e sostegno da parte di fan e colleghi. Elena Sofia Ricci ha scritto di essere felice che Coruzzi stia meglio, mentre Francesco Arca gli ha mandato una parola di incoraggiamento.

Mauro Coruzzi è un conduttore radiofonico e televisivo, cantante, attore e doppiatore. Lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo show, ha lavorato in radio e ha partecipato a diversi programmi televisivi come ospite, giudice e opinionista. Dal 2018 fa parte del cast fisso di Italiasì, il programma Rai condotto da Marco Liorni.