Edoardo confessa di aver toccato il seno di Nicole Murgia e poi decide di lasciare Antonella

Edoardo Donnamaria ha ammesso durante una pausa pubblicitaria del Grande Fratello Vip di aver toccato il seno di Nicole Murgia durante la notte nel furgone. Antonella Fiordelisi si è messa a piangere ma Edoardo l’ha lasciata: “Mi sono svegliato”.

Edoardo mi ha detto di aver toccato il seno della Murgia quella notte nel furgone. Ma lo dice adesso? Perché non l’ha detto subito? Poi mi fa la morale su tutto. Non posso fare a meno di pensare a cosa avrebbe fatto se non ci fossero state le telecamere. Mi dispiace per il Donnalisi perché so che siamo seguiti e amati dai tifosi, ma a me non interessa la partita. Mi ha fatto la morale perché quando ero single ho fatto un massaggio ad Antonino e ora tocca il seno della Murgia senza microfono. Io non gli ho mai fatto niente e ci tengo.

Nicole ed Edoardo sono entrambi d’accordo sull’accaduto: “L’ho toccata con un dito”.

Nicole ha dato la sua versione dell’episodio con Edoardo, dicendo che stavano parlando di chirurgia plastica ed Edoardo ha fatto una battuta sul fatto che il suo seno fosse finto. Tuttavia, ha specificato di non provare alcuna attrazione per lui. Anche Edoardo ha fornito la stessa versione, affermando che si trattava solo di uno scherzo e che non c’era alcuna intenzione di cattiveria.

Edoardo Donnamaria ha lasciato Antonella: “La nostra relazione era già finita”.

Edoardo ha ammesso di aver rotto con Antonella, dicendo che la loro relazione è finita da un mese. Signorini lo ha invitato ad ammetterlo davanti ad Antonella e lui l’ha raggiunta. Antonella lo rimprovera, dicendo che avrebbe potuto dirle che non gli importava più di lei. Donnamaria conclude che Edoardo non vedeva l’ora che accadesse una cosa del genere.

Antonella stava usando Antonino per far ingelosire Edoardo.

Anche prima che Edoardo lasciasse Antonella, ci sono stati momenti che hanno mostrato la recente crisi tra i due, e il cambiamento nel loro rapporto provocato dall’uscita di Antonino. “Da quando se n’è andato, ha smesso di considerarmi. Non stiamo insieme da una settimana”, ha detto l’influencer campana. Edoardo ha spiegato i motivi per cui è felice che la Spinalbese abbia lasciato la Casa. “Mi metteva ansia”, aveva ammesso in una clip. Ma in diretta ha aggiunto: “Sono contento perché con l’uscita di Antonino, Antonella ha perso la sua arma. Per cinque mesi l’ha usata per farmi arrabbiare e ingelosire”.

Cosa ha detto Antonella ad Antonino prima che lo Spinalbese lasciasse la Casa:

“Sono così orgogliosa di te, amore mio. Hai lavorato tanto per arrivare dove sei. So che farai grandi cose”.

Il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip che ha rivelato ciò che Antonella ha detto all’orecchio di Antonino prima che lo Spinalbese lasciasse la Casa del GF Vip. “Ci vediamo fuori e non permetterò a nessuno di ostacolarci”, lo ha rassicurato, alludendo al fatto che l’antipatia di Donnamaria nei confronti dell’ex compagno di Belén Rodriguez non le avrebbe impedito di avere una relazione con lui.

Edoardo Tavassi: “Antonella aveva la passione di passare per vittima”.

Edoardo Tavassi, amico di Donnamaria, ha criticato l’accaduto: “Capisco che certi atteggiamenti possano dare fastidio, ma Antonella ha fatto subito la vittima. A momenti si versava l’acqua sul viso per piangere”. Micol Incorvaia ha risposto: “Capisco che possa dare fastidio, ma non ho visto la sua performance, se è di questo che stiamo parlando”.