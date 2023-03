Edoardo Franco chi è il vincitore di Masterchef 12

Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 12! L’ex ciclista ha vinto il cooking show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy con il menu “Tutto mondo”, ispirato al murale di Keith Haring. Il vincitore si aggiudica un montepremi di 100.000 euro.

Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 12! È uno chef incredibile con una passione per il cibo che traspare dai suoi piatti. Non vediamo l’ora di vedere cosa farà in futuro!

Edoardo Franco è il vincitore della 12ª edizione di Masterchef! L’ex ciclista ha vinto con il menu “Whole World”, ispirato al murale di Keith Haring. Sul podio con lui sono saliti anche Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Al quarto posto Mattia Tagetto, eliminato al termine della prima puntata della serata con ospite la chef Clare Smyth. La proclamazione è avvenuta direttamente dal grido di Antonino Cannavacciuolo, uno dei giudici del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Edoardo Franco è al settimo cielo dopo aver vinto il cooking show originale di Sky prodotto da Endemol Shine Italy! Non solo si porterà a casa il montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro, ma potrà anche pubblicare il suo primo libro di cucina grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi. E come se non bastasse, potrà anche partecipare a un prestigioso corso di formazione presso Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e al Masterchef Academy Workshop realizzato in collaborazione con Destination Gusto.