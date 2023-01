Elettra Lamborghini Biografia

Nata in una splendida giornata a Bologna, Elettra Lamborghini è venuta al mondo il 17 maggio 1994 da genitori orgogliosi, Antonio e Ferruccio Lamborghini, il fondatore di una delle case automobilistiche più famose al mondo. Non c’è da stupirsi che il secondo nome di Elettra sia Miura, lo stesso nome di uno dei modelli più amati del marchio!

La vita intima di Elettra Lamborghini è piena di passione ed eccitazione! Conduce uno stile di vita incredibilmente vivace che è davvero fonte di ispirazione.

Ha abbracciato il suo amore per l’equitazione con un entusiasmo che è cresciuto quando si è trasferita a Milano a 18 anni. Si è dedicata a questo sport, partecipando a gare regionali e nazionali e arrivando a possedere oltre 30 cani che affida al suo staff. La sua infanzia di lusso non ha fatto altro che alimentare un fuoco che arde ogni giorno di più.

Elettra Lamborghini è determinata a intraprendere una vera e propria carriera di attrice, per dimostrare che la sua fama non è dovuta solo al fatto di essere un’ereditiera. Si distingue per gli splendidi tatuaggi e piercing su tutto il corpo, ornati da scritte, fulmini e disegni di diamanti abbaglianti.

Con un’altezza statuaria di un metro e ottanta centimetri, sfoggia con orgoglio un invidiabile peso di 65 chilogrammi e si è sottoposta a un notevole rifacimento del seno, oltre che ad altri interventi estetici.

Come è diventata famosa

La fama di Elettra Lamborghini non è un segreto: è un’esperta nell’attirare l’attenzione delle persone e nel suscitare conversazioni, anche se i suoi risultati professionali non hanno avuto il successo sperato. La ragazza emiliana ha sempre avuto l’ambizione di lasciare un segno nell’industria, ma i suoi sogni non si sono ancora realizzati.

Ha fatto irruzione sulla scena delle riviste con una serie di foto sensuali che mettevano in mostra il suo fisico mozzafiato. La sua presenza nelle discoteche lombarde l’ha resa rapidamente famosa, anche se non ha fatto molto per guadagnarsela.

Il 2015 è stato l’anno in cui ha reso omaggio al Chiambretti Night e ha fatto scalpore esprimendo il suo sogno di diventare un’attrice porno. L’anno successivo ha fatto ancora più scalpore partecipando al reality show Super Shore e i suoi atteggiamenti eccentrici l’hanno resa famosa in tutta l’America Latina e in Spagna.

In Italia, Elettra sfoggia con passione il suo stile di vita da ereditiera milionaria nell’altro reality show di MTV, Riccanza. Appare poi con passione nel Grande Fratello spagnolo e in Geordie Shore, un altro reality britannico. Inoltre, pubblica con passione un calendario dalle forti sfumature sexy per Playboy.

La carriera musicale di Elettra Lamborghini.

Nel corso degli anni, Elettra Lamborghini è stata determinata a reinventarsi, intraprendendo molteplici nuove imprese, in particolare la sua carriera musicale, che ha avuto un’impennata negli ultimi tempi.

Partecipa con entusiasmo al remix del brano “Lamborghini”, realizzato dai rapper Gué Pequeno e Sfera Ebbasta, che si può vedere nel videoclip. Si tuffa poi nel mondo del canto reggaeton con il singolo “Pem Pem”, che ha totalizzato quasi 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ha raggiunto un notevole successo ed è la forza trainante della Pem Pem Challenge, una serie di video con esibizioni di twerking al ritmo di Pem Pem. Il suo successo si è consolidato nel 2018 con l’altro singolo Mala, una canzone che segue lo stesso genere musicale e che ha accumulato ben 23 milioni di visualizzazioni su YouTube.

È un’artista incredibilmente popolare e non mostra segni di rallentamento! Nel 2019 è stata scelta come giudice di The Voice of Italy, unendosi alla giuria stellare composta da Morgan, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno. È davvero inarrestabile!

Gli amori passionali di Elettra Lamborghini, veri e presunti, hanno conquistato tutti noi!

Elettra Lamborghini è molto discussa per la sua vita sentimentale. È piuttosto selettiva quando si tratta di amore, ma ha comunque avuto molte relazioni. Ha anche parlato della sua bisessualità, avendo avuto relazioni sia con uomini che con donne. Il suo uomo ideale è quello che la corteggia con dolcezza e discrezione.

Elettra ha vissuto momenti di grande passione con Abraham Garcia Arevalo dopo la sua partecipazione a Super Shore, ed è stata coinvolta in relazioni interessanti anche con Marty McKenna e altre star internazionali del reality. Gli incontri ravvicinati con queste donne non sono mancati!

Sono molto appassionata delle mie relazioni con Chloe e Marnie, entrambe straordinarie star di Geordie Shore. Sono anche incredibilmente orgogliosa di essere la fidanzata ufficiale del produttore musicale olandese Afrojack. La nostra relazione è qualcosa da celebrare e amo condividerla con i miei milioni di follower su Instagram!

Sanremo

È entusiasta di partecipare alla 70ª edizione del Festival della canzone italiana, Sanremo 2020! Elettra Lamborghini porterà in gara una canzone straordinaria dal titolo “Musica (e il resto scompare)”. È appassionata e pronta a lasciare il segno!