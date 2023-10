Chi è Elisabetta Muscarello moglie di Antonio Conte: età, figli, curiosità

Antonio Conte, noto allenatore di calcio con una carriera internazionale di successo, ha sempre mantenuto una sfera privata ben separata dalla sua vita professionale. Nel programma “Belve”, Conte ha condiviso il desiderio di un futuro in città come Roma o Napoli, pur ammettendo di godere il tempo presente con la sua famiglia: la moglie Elisabetta Muscarello e la figlia Vittoria. L’amore tra Antonio Conte ed Elisabetta Muscarello sboccia in giovane età. L’ex calciatore aveva 22 anni quando ha incontrato Elisabetta, una 15enne all’epoca, a Torino. Un colpo di fulmine quasi cinematografico, con i due che si ritrovano a vivere quasi porta a porta, grazie al trasferimento di Conte a Torino per giocare con la Juventus nel 1991. Il primo incontro significativo avviene in un bar, molti anni dopo, dando inizio a una relazione che porta alla nascita di Vittoria nel 2007, sei anni prima del loro matrimonio celebrato nel 2013.

Chi è Elisabetta Muscarello?

Nonostante la fama del marito, Elisabetta Muscarello preferisce mantenere un profilo basso, evitando i riflettori. Nata nel 1975, Elisabetta dimostra una predisposizione per la semplicità fin da giovane, un tratto che ha evidentemente conquistato Conte.

Carattere Reservato: Elisabetta evita i social media e raramente rilascia interviste.

Nonostante la riservatezza, Elisabetta è stata vista più volte supportare il marito durante le sue avventure calcistiche, sia in patria che all'estero.

In una rara intervista del 2009, Elisabetta rivela i dettagli del loro amore, che è cresciuto da una solida amicizia. La coppia ha deciso di convivere e cercare un figlio dopo due anni, un impegno che ha rafforzato ulteriormente il loro legame.

La Vita Semplice e Lontana dai Riflettori

Elisabetta Muscarello rappresenta una figura di stabilità e semplicità nella vita di Antonio Conte. La sua presenza discreta e il sostegno incondizionato hanno reso possibile per Conte perseguire una carriera di successo, mantenendo al contempo un equilibrio tra la vita professionale e quella familiare.